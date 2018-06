CLAUDIO BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2019 Laura Pausini condurrà? Me lo

CLAUDIO BAGLIONI direttore artistico di Sanremo 2019/ Da Twitter : “quante sue canzoni dovremo ancora subirci?” : Claudio Baglioni direttore artistico del Festival di Sanremo 2019 , Mario Orfeo si racconta all'Ansa: “E’ un onore!”, il lungo corteggiamento per convincere il cantante al bis.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:24:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2019/ Il popolo dei social vuole Piefrancesco Favino bis : CLAUDIO BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO del Festival di SANREMO 2019 , Mario Orfeo si racconta all'Ansa: “E’ un onore!”, il lungo corteggiamento per convincere il cantante al bis.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:02:00 GMT)

Sanremo 2019 - CLAUDIO BAGLIONI ha detto sì. Come l'uomo del Monte : Dopo un lungo corteggiamento ha accettato l’incarico di direttore artistico del 69esimo Festival. Nella speranza che la strada di onesta qualità proposta lo scorso anno non venga abbandonata per amor di sorpresa a tutti i costi Sanremo 2018, uno strano festival di uno strano Paese"