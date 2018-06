Claudia Gerini in guerra con Andrea Preti? Lo scoop di Oggi

Cavalli di battaglia - Gigi Proietti/ Prima puntata - ospiti e diretta : Claudia Gerini si riscopre cantante : Cavalli di battaglia, Gigi Proietti torna in onda oggi, sabato 2 giugno, su Raiuno con la replica della Prima puntata: Claudio Baglioni, Alessandro Siani e Claudia Gerini tra gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:58:00 GMT)

Brutta sorpresa sul set di Suburra 2 per Claudia Gerini : incidente fuori dal camper con una comparsa : Brutta sorpresa sul set di Suburra 2 per Claudia Gerini. Chi ha seguito la prima stagione sa bene che la storia attrice ha prestato il volto ad una delle protagoniste della serie Netflix, Sara Monaschi, una dark lady di tutto rispetto che sicuramente ritroveremo nei nuovi episodi ancora in balia delle sue manie di grandezza e della voglia di mettere le mani su un appalto che scotta e che tanto gola fa a Spadino i suoi "colleghi". Claudia ...

Giglia Marra su Claudia Gerini / La fidanzata di Federico Zampaglione : "Io e la sua ex siamo amiche" : Giglia Marra su Claudia Gerini, la fidanzata di Federico Zampaglione svela di essere amica della sua ex e di avere uno buon rapporto con la figlia che il suo compagno ha con l'attrice.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:13:00 GMT)

Amiche da morire - Rai Movie/ Trama e curiosità sul film con Claudia Gerini (oggi - 13 maggio 2018) : Amiche da morire, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, alla regia Giorgia Farina. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:17:00 GMT)

AMICHE DA MORIRE/ Su Rai Movie il film con Claudia Gerini (oggi - 13 maggio 2018) : AMICHE da MORIRE, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, alla regia Giorgia Farina. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:09:00 GMT)

AMICHE DA MORIRE - SU RAI 1/ Info streaming del film con Claudia Gerini (oggi - 25 aprile 2018) : AMICHE da MORIRE, il film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Claudia Gerini, Cristina Capotondi e Sabrina Impacciatore, alla regia Giorgia Farina. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:36:00 GMT)

Amiche da morire - su Rai 1/ Curiosità sul film con Claudia Gerini (oggi - 25 aprile 2018) : Amiche da morire, il film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Claudia Gerini, Cristina Capotondi e Sabrina Impacciatore, alla regia Giorgia Farina. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:20:00 GMT)

AMICHE DA MORIRE/ Su Rai 1 il film con Claudia Gerini (oggi - 25 aprile 2018) : AMICHE da MORIRE, il film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Claudia Gerini, Cristina Capotondi e Sabrina Impacciatore, alla regia Giorgia Farina. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:16:00 GMT)

Amiche da morire Cristiana Capotondi - Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore stasera su Rai 1 : Il programma può essere visto anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it . Amiche da morire: cast e personaggi Le protagonisti del film sono Gilda , Claudia Gerini , , Olivia , ...

Ascolti tv : vince Nemiche per la pelle - film con Margherita Buy e Claudia Gerini : Il film Nemiche per la pelle, commedia di Luca Lucini con Margherita Buy e Claudia Gerini, visto su Rai1 da 3 milioni e 58

Nemiche per la pelle film stasera su Rai 1 : 5 cose che non sai su Margherita Buy e Claudia Gerini : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Nemiche per la pelle: cast e curiosità filmdel 2016 di Luca Lucini con Margherita Buy , Claudia ...

NEMICHE PER LA PELLE/ Su Rai 1 il film con Claudia Gerini e Margherita Buy (oggi - 18 aprile 2018) : NEMICHE per la PELLE, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Claudia Gerini e Margherita Buy, alla regia Luca Lucini. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:37:00 GMT)

SONO PAZZO DI IRIS BLOND/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Claudia Gerini (oggi - 15 aprile 2018) : SONO PAZZO di Iris BLOND, il film in onda su Iris oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Claudia Gerini e Andréa Ferréol. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Claudia Gerini con l’ex di Alessandra Pierelli - Andrea Preti : ‘Le bugie hanno le gambe corte’ : “Le bugie hanno le gambe corte. Il rispetto prima di tutto, Ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia. Il tempo rivela la persona. Ricomincio da me. #respect” con questo stato sul proprio profilo Facebook, Andrea Preti presumibilmente commenta le foto pubblicate da Novella 2000 che vedono la sua ex Claudia Gerini accanto a un altro uomo. I due sono freschi di rottura ma a quanto pare l’attrice si starebbe aprendo a una nuova ...