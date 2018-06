Cinque motivi per seguire i Mondiali di calcio anche se non c' è l' Italia

F1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari può vincere al Montmeló? I Cinque motivi per centrare l’obiettivo : Dove eravamo rimasti? A quella Safety Car che ha cambiato le sorti del GP di Baku (Azerbaijan), ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una corsa nelle mani della Ferrari di Sebastian Vettel, trasformatasi improvvisamente e favorevole ai colori argentati di Lewis Hamilton, trionfatore quasi per caso di una gara dalle mille emozioni. E’ così che ci eravamo lasciati, dall’amarezza di ciò che avrebbe potuto essere ed invece non è ...

Elezioni Molise - Cinque motivi per cui M5s ha perso : Non voglio fare la figura di quello che sapeva già come sarebbe andata a finire l’elezione del presidente del Molise. Così non è, e non sarebbe onesto intestarsi un vaticinio che fino a ieri in tarda serata non avrei avuto il coraggio di fare senza sudare freddo: però, credetemi, negli ultimi giorni di campagna elettorale la sensazione che i 5 Stelle non avrebbero ripetuto il successone delle politiche era palpabile. Per una serie di ...