Cina | segnali di rallentamento dall' economia in concomitanza con l' aumento dei tassi

Primi segnali del OnePlus 6 bianco : dettagli sul prezzo dalla Cina : Eravate giusto curiosi di sapere quando avrebbe fatto il suo esordio la versione bianca di OnePlus 6? Il produttore, appena qualche ora fa, ha fatto sapere che tale modello verrà venduto esattamente il prossimo 5 giugno, anche se per il momento solo presso il mercato locale. Il terminale, in questa veste speciale, avrà una configurazione così formata: 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e proposto ad un prezzo di 3599 Yuan, al cambio attuale ...

Dazi - segnali di distensione dalla Cina : 6.07 Pechino ferma le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, il cereale alla base di popolari liquori, per motivi di "pubblico interesse". Lo ha fatto sapere il ministero del Commercio cinese, a un mese dall'ordine agli importatori di versare i depositi a copertura del possibile rialzo dei Dazi al 178,6%. La decisione giunge mentre a Washington è in corso il secondo round di colloqui con gli Usa per scongiurare una guerra ...