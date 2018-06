Cina | crescita stabile dell' economia a maggio

Praet - Bce - : crescita economia e salari avviCinano raggiungimento target inflazione : Il target di inflazione al 2% è più vicino per la Bce. Peter Praet, capo economista e membro del board direttivo

FAO : porre fine all’uso dei mediCinali antimicrobici per la promozione della crescita degli animali da allevamento : I medicinali antimicrobici hanno un ruolo importante nel salvaguardare la salute umana e animale, ma devono essere usati responsabilmente, anche nel settore agricolo. Questo il messaggio del Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ad una Riunione ONU di alto livello per il coordinamento sul tema della resistenza antimicrobica (AMR l’acronimo in inglese). “La FAO sostiene che antibiotici e altri antimicrobici dovrebbero ...

FAO : la forte domanda di Cina e India traina la crescita del consumo e della produzione mondiale di tè : Il consumo e la produzione globale di tè sono previsti in continua crescita nel corso del prossimo decennio, trainati dalla robusta domanda nei paesi emergenti ed in via di sviluppo. Ciò dovrebbe generare nuove opportunità di reddito agricolo nonché migliorare la sicurezza alimentare nei paesi produttori, secondo il nuovo rapporto lanciato oggi. Il consumo di tè è cresciuto molto rapidamente in Cina, in India e in altre economie emergenti, ...

Cina : in 1° trim. in crescita pagamenti mobili banche : Roma, 27 mag. (AdnKronos/xinhua) – Nel primo trimestre dell’anno, le banche cinesi hanno registrato una forte crescita dei pagamenti mobili. Secondo i dati diffusi oggi dalla Banca popolare cinese le transazioni si sono attestate a 70,8 trilioni di yuan (11.1 trilioni di dollari) con un incremento del 16,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Circa 10,7 miliardi di pagamenti sono stati effettuati attraverso di servizi ...

Cina : crescita Pil stimata al 6 - 7% nel secondo trimestre : Economia di Pechino attesa in lieve frenata. secondo lo State Information Center , Sic, think tank ufficiale legato alla National Development and Reform Commission, , citato da Reuters, il Pil della ...

Cina : prevista crescita del 6 - 7 per cento nel secondo trimestre : Pechino, 19 mag 10:04 - , Agenzia Nova, - L'economia cinese crescerà del 6,7 per cento nel secondo trimestre di quest'anno. Lo rende noto il Centro di informazione statale , Cis, ... , Cip,

Cina : Accademia cinese di scienze sociali prevede crescita Pil del 6 - 7 per cento : Secondo il rapporto, i servizi aumenteranno il loro contributo percentuale all'economia, e il paese potrà contare su un aumento costante dei consumi, una bilancia commerciale saldamente in attivo e ...

Clabo : Cina e Stati Uniti spingeranno ancora la crescita : In generale ritengo che la Storia abbia già insegnato che nel medio termine una politica protezionistica indebolisce l'economia generale e che tutti i Paesi che hanno imposto dei dazi ne hanno pagato ...

Il picco di crescita globale si avviCina : Analogamente, la retorica e le misure di stampo populistico, ad esempio il protezionismo, potrebbero divenire un elemento distintivo della politica statunitense, in vista delle elezioni di metà ...

Crescita integrale per La Molisana L'America trasCina le esportazioni «Il legame col territorio è vincente» : LA STRATEGIA di Crescita continua ad essere supportata anche tramite investimenti , oltre 40 milioni dal 2011, e punta su vari elementi. Il primo è la pasta integrale, una nicchia che sta ...

Cina - PIL ancora in crescita ma sotto le attese : Si conferma in crescita il PIL cinese. I dati, diffusi nella notte italiana dal National Bureau of Statistics China, attestano una crescita dell'economia cinese nel primo trimestre 2018 dell'1,4%

Cina - continua la crescita : Pil del primo trimestre a +6 - 8% : Nel primo trimestre 2018 l'economia cinese è cresciuta del 6,8%, mantenendo lo stesso passo degli ultimi tre mesi dello scorso anno e facendo meglio delle attese degli analisti, che prevedevano un rallentamento a +6,7%. A ...