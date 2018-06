Ciclismo | Nibali pensa al Tour | ' Ho il podio nel mirino'

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un Giro del Delfinato davvero difficile’ : Non è stata certo una prestazione brillante quella offerta da Vincenzo Nibali sulle strade del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse siciliano rientrava dopo un lungo periodo di assenza e di preparazione in altura e si sapeva che non sarebbe stato al massimo della condizione fisica. Si aspettava però un Nibali un po’ più competitivo, almeno nel vivo della corsa in qualche tappa, ma dal Team Bahrain Merida è filtrato comunque un certo ottimismo in ...

Ciclismo - Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando - Viviani terzo - Nibali risale all’ottavo posto : L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni della UCI. Siamo sempre il Paese di riferimento nel mondo del Ciclismo, con un netto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: 15415,94 punti contro i 13888,26 del Belgio e gli 11906 della Francia. Il Giro del Delfinato non ha cambiato le carte in tavola nei piani alti anche per quanto riguarda la classifica individuale. Chris Froome conserva nettamente il primo posto con ...

Ciclismo - Giro del Delfinato - Vincenzo Nibali : ‘Siamo molto indietro’ : La cronosquadre di ieri del Giro del Delfinato [VIDEO] non ha lasciato buone sensazioni in casa Team Bahrain Merida, soprattutto in prospettiva Tour de France. Vincenzo Nibali e compagni hanno lasciato sul terreno un distacco molto pesante rispetto al Team Sky, due minuti e cinque secondi, ma sono andati più piano anche di squadre alla loro portata come la AG2R La Mondiale di Romain Bardet. Visto che al Tour de France sara' in programma una ...

Ciclismo - Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino in vista del Tour : “non ci può essere posto migliore” : Vincenzo Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, dal 13 al 24 giugno per preparare il Tour de France Anche quest’estate, e più precisamente dal 13 al 24 giugno, Vincenzo Nibali tornerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, per preparare uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione agonistica 2018: il Tour de France. Una tradizione che prosegue con successo da circa 10 anni, durante i quali il campione ...

Ciclismo : Nibali prepara il Tour de France al Passo San Pellegrino : Trento, 7 giu. (AdnKronos) – Anche quest’estate, e più precisamente dal 13 al 24 giugno, Vincenzo Nibali tornerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, per preparare uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione agonistica 2018: il Tour de France. Una tradizione che prosegue con successo da circa 10 anni, durante i quali il campione siciliano è diventato uno dei pochi corridori nella storia del Ciclismo ad avere ...

Ciclismo : Nibali prepara il Tour de France al Passo San Pellegrino (2) : (AdnKronos) – “La preparazione in altura è un momento fondamentale per migliorare il rendimento di un’atleta, soprattutto in estate quando le temperature sono più alte e nasce l’esigenza di continuare a fare carichi di lavoro importanti senza mettere in difficoltà il fisico degli atleti -afferma Slongo -. Il Passo San Pellegrino offre le condizioni ideali per allenarci al meglio, temperatura mite, aria fresca, salite, ...

Ciclismo : Nibali prepara il Tour de France al Passo San Pellegrino (2) : (AdnKronos) - "La preparazione in altura è un momento fondamentale per migliorare il rendimento di un’atleta, soprattutto in estate quando le temperature sono più alte e nasce l’esigenza di continuare a fare carichi di lavoro importanti senza mettere in difficoltà il fisico degli atleti -afferma Slo

Ciclismo : Nibali prepara il Tour de France al Passo San Pellegrino : Trento, 7 giu. (AdnKronos) - Anche quest’estate, e più precisamente dal 13 al 24 giugno, Vincenzo Nibali tornerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, per preparare uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione agonistica 2018: il Tour de France. Una tradizione che prosegue con succes

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France Video : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla [Video]del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiutera' a rifinire la sua condizione. Nibali avra' una settimana di corsa, durante la quale sara' anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiuterà a rifinire la sua condizione. Nibali avrà una settimana di corsa, durante la quale sarà anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per progredire e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : “Buon ritiro in altura - al Giro del Delfinato ci proverò in qualche tappa” : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, domenica, al Giro del Delfinato. Sarà la prima tappa di avvicinamento al Tour de France, obiettivo principale, insieme al Mondiale, della stagione del ciclista siciliano. Per prepararsi al meglio all’appuntamento con la Grande Boucle, Nibali si è allenato sul Teide, il vulcano di Tenerife, nelle Canarie, e in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha confessato le sue ...

Ciclismo - i consigli di Nibali e Martinelli a Fabio Aru Video : Fabio Aru è uscito malconcio dal Giro d’Italia. [Video]Partito con aspettative alle stelle, il Campione d’Italia non è invece mai stato protagonista, concludendo la corsa con un anonimo ritiro. Ora si parla di un cambio di calendario per lo scalatore sardo, con l’ipotesi di una partecipazione al Tour de France per cercare di voltare pagina immediatamente. Due persone che lo conoscono bene per la lunga avventura in comune nella Astana, Vincenzo ...

Ciclismo : Nibali correrà il Delfinato : ANSA, - ROMA, 31 MAG - Anche Vincenzo Nibali sarà al via della 70/a edizione del Giro del Delfinato di Ciclismo, che scatta domenica, con un prologo di 6,6 chilometri per le strade di Valence, in ...

Ciclismo - Nibali e quel consiglio a Fabio Aru : “l’ho visto molto arrabbiato - ecco cosa deve fare per riprendersi” : Vincenzo Nibali ha parlato del momento che sta vivendo Fabio Aru, molto arrabbiato dopo quanto successo durante il Giro d’Italia Un Giro d’Italia finito in maniera deludente, con il ritiro avvenuto nel corso della tappa del Colle delle Finestre. Fabio Aru adesso ha voglia di tornare subito in sella, per dimenticare le delusioni accumulate nel corso delle ultime settimane. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il corridore sardo ...