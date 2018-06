Chi è Lanzalone | il Mr Wolf superconsulente 5S

Acea - Di Maio Chiede dimissioni del Presidente Lanzalone : Non si placano le polemiche sollevate dopo la bufera che si è abbattuta sul nuovo stadio della Roma . Al grido di "chi sbaglia paga", Luigi Di Maio vicepremier e Ministro del Lavoro e Sviluppo ...

Chi è davvero Luca Lanzalone - il problem solver che imbarazza il Movimento 5 Stelle : "Le indagini hanno offerto elementi concreti per ritenere che le figure istituzionali interessate, a cominciare dal sindaco Raggi, non solo hanno tollerato tale funzione di fatto esercitata, ma al contrario le hanno dato piena legittimazione". Lo scrive il gip in un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare relativo a Luca Lanzalone, presidente di Acea, superconsulente del M5s a livello nazionale, che avrebbe svolto ...

InChiesta stadio Roma : «E se trovo suoi messaggi?». Lanzalone imbarazza il M5S : «Oddio, fammi vedere se ho scambiato qualche WhatsApp con lui. Niente, meno male». Il gioco più diffuso tra i deputati 5 Stelle è il check del cellulare, per verificare di non essere stati contagiati ...

NUOVO STADIO ROMA - 9 ARRESTATI : C’È ANCHE PARNASI/ Lombardi (M5s) fa Chiarezza - Lanzalone si dimette da Acea? : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di ROMA(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:52:00 GMT)

Stadio Roma - Chi è Luca Lanzalone : il consulente del M5s che risolveva problemi adesso è finito ai domiciliari : Luca Parnasi nelle intercettazioni lo ha soprannominato “Mr Wolf”, come il personaggio di Pulp Fiction. Quello interpretato da Harvey Keitel, che arrivava sulla scena di una carneficina e diceva senza scomporsi: “Sono Wolf, risolvo problemi”. Mai soprannome fu più azzeccato per Luca Lanzalone, l’avvocato ‘problem solver’ classe 1969 caro a Davide Casaleggio, in grado nel giro di un paio d’anni di rimettere sul binario giusto le problematiche ...

Stadio Roma : Chi è Lanzalone - l’avvocato genovese al timone di Acea grazie al M5S : Da Livorno, dove aveva affiancato Nogarin per il concordato Aamps, alla Capitale per risolvere le grane della giunta di Virginia Raggi, si era conquistato la stima di Grillo e Casaleggio...

Stadio Roma : Lombardi e 'falChi' M5S - quei dubbi su pressing Lanzalone in Campidoglio : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Consulente vicino al M5S ma non all'intero universo grillino. L'operato di Luca Lanzalone, il presidente dell'Acea finito ai domiciliari per l'inchiesta sullo Stadio della Roma, finì sotto l'occhio critico di una parte del Movimento capitanato dalla 'pasionaria' Roberta L

Lanzalone - il superconsulente dei 5Stelle : ecco Chi è il presidente Acea - vicinissimo a Di Maio : Avvocato di successo, dopo aver lavorato con la giunta Nogarin sulla municipalizzata dei rifiuti ha esercitato un ruolo determinante nella conclusione della vicenda stadio a Tor di Valle

Stadio As Roma - promesse di incariChi per 100 mila euro per Luca Lanzalone - presidente Acea - più volte consulente legale dei 5 Stelle : Luca Lanzalone, presidente di Acea, figura tra i 9 arrestati nell'inchiesta della procura di Roma sul progetto dello Stadio dell'As Roma. L'avvocato, spesso consulente legale per i 5 Stelle, portò avanti tra gennaio e febbraio 2017 come consulente del Campidoglio di una mediazione con la Eurnova, società dell'imprenditore Luca Parnasi (anch'egli arrestato questa mattina) che acquistò i terreni dell'ippodromo di Tor di Valle, ...

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone Chi sono|La storia del progetto : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione