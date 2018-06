Chi è l' anima delle vacanze all' oratorio dei nostri figli

Camion di trasporto cavalli sbanda sull’autostrada A6 - quattro animali morti nello sChianto : L'impatto lungo il tratto autostradale che collega la A6 alla A10. Ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenienti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere

Chi l'ha Visto : «Amalia è morta a 21 anni - mangiata dagli animali davanti a tutti in centro a Roma» : Il due maggio scorso il corpo di Amalia Voican, 21 anni, veniva trovato in pieno centro a Roma e in condizioni di degrado. Il cattivo odore dei suoi resti in decomposizione aveva allertato i vicini,...

Roma - Amalia Voican trovata morta/ Video - "Mangiata dagli animali" : la rabbia dell'amica (Chi l'ha visto) : Roma, Amalia Voican trovata morta: è giallo sulla fine inquietante della 21enne. Il suo corpo mangiato dagli animali sotto gli occhi di tutti. Il caso a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:17:00 GMT)

IRAMA - VINCITORE DI AMICI 17 / "Quando scrivo mi spoglio l'anima e la condivido con Chi mi ascolta" : IRAMA, VINCITORE di AMICI 17, si racconta a Il fatto quotidiano parlando delle sue emozioni senza filtri e del suo grande amore per il cantautorato italiano.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Tributo dei grandi a Daniele - Chitarrista dall'anima "black" : nostro inviato a Napoli In effetti c'è stato. Stadio San Paolo, il più grande concerto in memoria di un artista scomparso. Le quattro ore e mezza di omaggio a Pino Daniele attraverso le sue canzoni si ...

C'E' UN CERVO VIVO NELLA ChiESA DI SANT'EUSTAChiO/ Video - il santo si convertì proprio grazie a quell'animale : Un CERVO è entrato e si è aggirato in una CHIESA dedicata a SANT'EUSTACHIO in Francia, santo che si convertì vedendo un CERVO portare fra le corna il crocifisso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:30:00 GMT)

GioChi d'azzardo : la Danimarca è veramente più liberale della Svizzera? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Bari - puzza e animali nelle tende del Palagiustizia : Chiusa l'Aula1 : Non c'è pace per il Pala 'tenda' Giustizia di Bari, non bastasse la situazione di emergenza, anche le tensostrutture rischiano di diventare inagibili: durante la notte alcuni animali, forse gatti, si ...

Rilanciata l’alleanza internazionale per affrontare i risChi per la salute umana - animale e dell’ambiente : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Mondiale per la salute animale (OIE) hanno concordato oggi di rilanciare l’impegno comune per combattere le minacce alla salute legate alle interazioni tra esseri umani, animali ed ambiente. In un Memorandum d’Intesa firmato oggi, le tre agenzie hanno concordato ...

In Danimarca un ministro vuole vietare il Ramadan - per alcune professioni è risChioso per la sicurezza comune : Roma - I musulmani non dovrebbero lavorare durante il Ramadan perche' il digiuno - cui si sottopongono per l'intera giornata - potrebbe causare dei rischi per la sicurezza in alcune professioni, di ...

Chi era S.P.L. Sørensen - lo scienziato celebrato da Google con un bellissimo doodle animato e interattivo : Google ha deciso di celebrare oggi Søren Peter Lauritz (S.P.L.) Sørensen, scienziato danese nato ad Havrebjerg il 9 gennaio 1868 e morto nella stessa località il 13 febbraio del 1939 a 71 anni. Søren Sørensen è stato il chimico che ha coniato il termine pH (potenziale idrogenionico) nel 1909 introducendo la relativa scala di misura dell’acidità. Il doodle con cui oggi Google lo celebra in gran parte del mondo, da USA e Canada, Messico e ...

Animali : attenzione al Gps per cani - sono a risChio cyber attacco : I Gps Tracker (che servono per tracciare l’esatta posizione del proprio cane), come tutti i dispositivi connessi a internet, possono essere a rischio sicurezza informatica e finire nelle mire degli hacker: lo ha rilevato l’azienda russa Kaspersky Lab, secondo cui alcuni di questi tracciatori hanno mostrato vulnerabilità che consentono di accedere alle informazioni sensibili non tanto del cane, quanto quelle relative alle abitudini ...