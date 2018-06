Chi è davvero Luca Lanzalone - il problem solver che imbarazza il Movimento 5 Stelle : 'Le indagini hanno offerto elementi concreti per ritenere che le figure istituzionali interessate, a cominciare dal sindaco Raggi, non solo hanno tollerato tale funzione di fatto esercitata, ma al ...

Chi è davvero Melania Trump? : È probabilmente il personaggio più misterioso mai entrato alla Casa Bianca, l’unico in grado di attirare sul suo conto narrative opposte: per i liberal, Melania Trump è prigioniera di un marito sessista e psicopatico che manda messaggi in codice per essere salvata (per questa versione c’è addirittura un hashtag: #freeMelania); per il popolo di Fox News, è una brava moglie devota alla famiglia. Di sicuro – dice Elizabeth Mehren, esperta di First ...

Zodiac - il Mostro di Firenze/ Sono davvero due persone diverse? (Chi l'ha visto?) : Zodiac, il Mostro di Firenze: Sono davvero due persone diverse? La trasmissione di Federica Sciarelli si interroga su questo caso lungo più di venti anni. (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Cristiano Malgioglio : “Ecco Chi ha davvero vinto il Grande Fratello” : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: complimenti speciali a Barbara d’Urso e non solo Cristiano Malgioglio si è divertito davvero molto a vestire i panni dell’opinionista della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il noto cantautore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dichiarando quali sono stati i momenti più belli di questa esperienza da poco conclusa. […] L'articolo Cristiano Malgioglio: ...

Salvini può davvero Chiudere i porti ai migranti? : Qualcuno dice di sì, ma in realtà ci sono diverse leggi nazionali e trattati internazionali che lo vietano The post Salvini può davvero chiudere i porti ai migranti? appeared first on Il Post.

STEFANO GABBANA VS ChiARA FERRAGNI/ Foto - “Lei è davvero cheap” : STEFANO GABBANA ha commentato su Instragram una gif che riguardava CHIARA FERRAGNI. Lo stilista ha CHIARAmento espresso il suo giudizio negativo riguardo all'influencer(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Meno tasse per i ricChi? Cos’ha detto davvero Salvini e che senso ha : Con la flat tax “ci guadagnano tutti”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha risposto a ‘Radio Anch’io’ a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua. “Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più – ha aggiunto il ministro ...

Susanna - mamma di Matteo Gentili / Chi è? "Fiera di te - ne hai passate davvero tante" (Grande Fratello 2018) : Susanna, la mamma di Matteo Gentili entra nella Casa del Grande Fratello e conosce anche Alessia Prete. "Fieri di te, ne hai passate davvero tante..."(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:10:00 GMT)

Chi SONO DAVVERO M5S & LEGA?/ "Vi racconto il mondo gialloverde visto da vicino" : La novità di questi anni in Italia è il risorgere di un notabilato oligarchico che usa tecnologia delle reti e mass media per ricercare il consenso elettorale delle masse. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 06:01:00 GMT)IL VETO DI MATTARELLA/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'Italia e i populisti, int. a M. EspositoCRISI DI GOVERNO/ Da Tangentopoli a Cottarelli, il "pensiero unico" ci ha rovinati, di G. Da ...

Chi porta gli ocChiali è davvero più intelligente : Le persone che portano gli occhiali sono più intelligenti. Lo stereotipo che fino a oggi poteva sembrare una leggenda metropolitana, ha invece una valenza scientifica. Basti pensare a grandi personaggi di indubbia intelligenza come il miliardario Bill Gates o anche Stephen Hawking, lo scienziato recentemente scomparso, e la lista si potrebbe allungare a dismisura.Secondo il nuovo studio guidato dall'Università di Edimburgo e che ha coinvolto un ...

I basChi votano la sfiducia. Ora Rajoy risChia davvero il posto : Arriva dal Partito nazionalista basco , Pnv, la conferma che i cinque deputati che siedono in parlamento voteranno la sfiducia al governo guidato da Mariano Rajoy. Pochi voti, ma significativi quelli ...

Chris Froome risChia davvero il Tour de France? Tutti i possibili scenari - tra il salbutamolo e “l’immagine della Grande Boucle” : Chris Froome punta dritto al Tour de France, dopo aver vinto il Giro d’Italia punta a realizzare la leggendaria doppietta ma la marcia di avvicinamento verso la Grande Boucle potrebbe rivelarsi davvero molto complicata per il britannico. Su di lui pende sempre la spada di Damocle del caso salbutamolo: la non negatività riscontrata all’ultima Vuelta di Spagna ha aperto un processo che sembra essere lontano dalla risoluzione. Nemmeno ...

Il grande complotto dello spread - Italia rovinata. Gli indizi terrificanti : ecco Chi ci comanda davvero : Ogni giorno uno strazio. La Borsa cede il 2,65% e lo spread, ovvero la differenza di rendimento tra Btp Italiani e Bund tedeschi, supera quota 303. Segno che gli investitori vendono a tutta velocità ...

Con Chi dobbiamo prendercela davvero : Non saprei. Bisogna incazzarsi di più con gli scemi i quali dichiarano che i mercati insegneranno agli italiani come si vota, o con i furbetti che non dichiarerebbero mai di aver insegnato ai De Bortoli o ai Franco come si scrive?