Chi è Christiane Filangieri | regina delle soap e moglie di Luca Parnasi

(Di giovedì 14 giugno 2018) Nata a Würzburg il 21 agosto 1978,di Candida Gonzaga è un’attrice e modella di nobile famiglia. Padre esploratore e filantropo, mamma pittrice di icone russe, nel 1997 arriva terza a Miss Italia e dà il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. L’esordio al cinema risale al 1999 col film Non lo sappiamo ancora di Lino D’Angiò, Alan Dee Stefano Bambini. Scelta come testimonial per la TIM, viene scritturata per piccoli ruoli in diverse serie tv italiane: La Squadra, Una donna per amico 3, Perlasca. Un eroe italiano. Il pubblico impara a conoscerla per il ruolo di Marta, cheinteepreta in Amanti e segreti. Nel 2007 è al fianco di Flavio Insinna in Ho sposato uno sbirro, con Barbara Bouchet, Luisa Corna e Giovanna Ralli. Nel 2010 torna nella seconda serie del fortunato telefilm, e l’anno successivo è la ...