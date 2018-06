Cerimonia d’apertura Mondiali 2018 | Russia Streaming video e diretta Canale 5 | si va

Robbie Williams canterà alla Cerimonia d’apertura dei Mondiali di Russia 2018 : Forza Robbie ! The post Robbie Williams canterà alla cerimonia d’apertura dei Mondiali di Russia 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Mondiali Russia 2018 : Robbie Williams protagonista della Cerimonia d’apertura : Robbie Williams sarà uno degli artisti che prenderanno parte alla cerimonia d’apertura dei Mondiali Russia 2018 in programma giovedì Sarà la pop star britannica Robbie Williams, accompagnata dal soprano russo Aida Garifullina, ad animare la cerimonia di apertura del mondiale di Russia 2018 che prenderà il via giovedì a Mosca col match inaugurale Russia-Arabia Saudita. “Sono così felice ed emozionato di tornare in Russia per questa ...