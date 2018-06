romadailynews

: Caudo: Aria irrespirabile per TMB, salute non negoziabile: 'Lo abbiamo denunciato fin dalle… - romadailynews : Caudo: Aria irrespirabile per TMB, salute non negoziabile: 'Lo abbiamo denunciato fin dalle… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Roma – “Puzza, tanta puzza. L’area èa Fidene, a Villa Spada, a Serpentara, a Nuovo Salario. E ormai si sente anche a Conca d’Oro. Queste sono solo alcune delle segnalazioni sulla insostenibile condizione in cui vive qualche migliaio di abitanti del nostro Municipio. Lo abbiamo denunciato fin dalle primarie che nel TMB c’è un uso improprio della struttura, ormai è una discarica a cielo aperto”. “Nel 2017 invece di chiuderlo come promesso è aumentato il conferimento del 32% rispetto al 2016 (dati ufficiali dal bilancio AMA). Le foto certificano ancora una volta quello che abbiamo detto: la puzza deriva dalla spazzatura che giace in attesa di essere lavorata. Segnaliamo questo anche alla magistratura che sta indagando su questo stato di cose che attenta alladelle persone”. ” Non se ne può più, non si respira più e invece noi ...