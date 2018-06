Catania accoglie la Diciotti Valencia invece non ha posto

Il tema del Gay Pride di Catania? È l'accoglienza dei migranti : L'appuntamento del Gay Pride come ogni anno è fissato per sabato 23 giugno. Tanti gli appuntamenti in Italia e in tutto il mondo. Particolarmente significativo sarà quello di Catania . Il tema di quest'anno è l'accoglienza a favore dei migranti. L'accettazione dell'altro, considerato diverso, ma che poi tanto diverso non ...