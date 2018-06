Caso doping Magnini | udienza fissata per il 12 luglio

Tennis - Sara Errani squalificata per 10 mesi! Non giocherà fino a febbraio 2019 - mazzata per il Caso doping : Arriva una mazzata pesantissima per Sara Errani a cui sono stati inflitti dieci mesi di squalifica. Il Tas ha infatti accolto l’appello presentato da Nado Italia lo scorso 31 agosto. Originariamente la Federazione Internazionale del Tennis aveva fermato la giocatrice per due mesi dopo la positività al letrozolo emersa in un test antidoping del 16 febbraio 2017 (l’emiliana si era difesa parlando di contaminazione alimentare). Nado ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ribalta tutto. Ma la vittoria sarà sub judice. Incombe il processo doping per il Caso salbutamolo : Chris Froome ha riscritto la storia del ciclismo, è entrato nella leggenda, ha compiuto un’impresa fantasmagorica: questa giornata è già entrata di diritto nel mito del pedale, un uomo di classifica ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, sullo sterrato del Colle delle Finestre, dove soltanto le Aquile riescono a osare così tanto. Il britannico doveva inventarsi qualcosa di inimmaginabile per ribaltare il Giro ...

Caso Joao Pedro - doping : ecco la squalifica per il calciatore del Cagliari : Arriva la squalifica per Joao Pedro: sei mesi di squalifica. È questa la decisione presa dal Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del calciatore del Cagliari che adesso dovrà stare fermo fino al 15 settembre 2018. “Ero sicuro sin dall’inizio di non aver fatto niente. Questa sentenza per me è come una rinascita, perché dopo la richiesta di quattro anni di squalifica da parte della Procura era una questione umana ancora prima ...

Doping : Caso Guerrero - parola al Tas : ANSA , LOSANNA , 3 MAG Entro la prossima settimana ilTribunale di arbitrato dello sport deciderà se il Perù potràschierare o meno il proprio capitano, Paolo Guerrero, alMondiale di calcio in Russia. L'attaccante, 34 anni, statestimoniando in queste ore davanti ai giudici del Tas.Si ...