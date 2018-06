Caso Aquarius | telefonata cordiale Conte-Macron nella notte Di Maio | aspettiamo scuse

Caso Aquarius - Prodi : "Parole intollerabili dalla Francia" : "Ribadisco il giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Se il governo francese intendeva unificare le forze politiche italiane su un punto, c’è proprio riuscito". Romano Prodi ha espresso fin da subito le sue perplessità sulla composizione e sul progetto del cosiddetto "Governo del Cambiamento", ma sugli ultimi screzi con la Francia ha dimostrato di avere le idee molto chiare nel suo intervento di oggi ai microfoni di InBlu ...

Migranti nel Mediterraneo - ong non può fare trasbordo : “Nessun porto assegnato - si rischia nuovo Caso Aquarius” : “È inaccettabile che persone che sono state letteralmente raccolte dall’acqua, che hanno visto i loro amici annegare, siano bloccate in mare senza un porto pronto ad accoglierle. La disputa sulla distribuzione dei richiedenti asilo non deve essere condotta a spese delle persone in difficoltà in mare”. È l’appello lanciato dal presidente di Sea-Watch Johannes Bayer e dalla portavoce dell’ong in Italia Giorgia Linardi a più di un giorno dal ...

Caso Aquarius : è guerra aperta tra Chiesa e governo : La presa di posizione autoritaria di Palazzo Chigi sulle politiche migratorie ha scatenato le reazioni delle autorità vaticane

Sale la tensione tra Francia e Italia sul Caso Aquarius : ministro Tria annulla viaggio a Parigi : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro previsto con il suo omologo francese Bruno Le Maire. Il ministro francese: "la visita è stata annullata su richiesta degli Italiani e la cosa ci dispiace: ci sono molti argomenti da discutere con l’Italia in particolare nella prospettiva del Consiglio europeo di fine giugno".Continua a leggere