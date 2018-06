Caporalato - Trapani : immigrati al lavoro per 3 euro l'ora e pane duro : Caporalato, Trapani: immigrati al lavoro per 3 euro l'ora e pane duro Sfruttati per 12 ore al giorno nelle campagne di Marsala e Mazara del Vallo, i lavoratori che si lamentavano venivano scartati. Arrestati i reclutatori, padre e figlio, di 68 e 35 anni Parole chiave: ...