Canottaggio | al via il Campionato Italiano Assoluto COOP

sportfair

: RT @il_piccolo: Reggia di Caserta, sfida di canottaggio tra Oxford e Cambdrige - abollis : RT @il_piccolo: Reggia di Caserta, sfida di canottaggio tra Oxford e Cambdrige - il_piccolo : Reggia di Caserta, sfida di canottaggio tra Oxford e Cambdrige - TremilasportWeb : #Canottaggio - Tutto pronto a Muggia per il Trofeo Luca Vascotto -

(Di giovedì 14 giugno 2018) 16-30 giugno: 15 giorni di agonismo per i protagonisti delazzurro In quindici giorni, iniziando dal 16 giugno, prima giornata del, e arrivando al 30 giugno, ultimo giorno di gare dei Giochi del Mediterraneo 2018, la nazionale olimpica e paralimpica è super impegnata sia con le maglie sociali e sia indossando quella azzurra. Si parte, quindi, questo week end da Varese dove, sul campo di regata internazionale della Schiranna, si disputeranno le gare che assegneranno i titoli assoluti nelle categorie senior, pesi leggeri, pararowing e, per le categorie giovanili, junior. Una gara che proietta gli azzurri al primo appuntamento di Coppa del Mondo che si svolgerà, dal 22 al 24 giugno, a Linz (Austria) sul campo di regata di Ottensheim, adiacente il Danubio. 27 gli equipaggi attualmente iscritti nelle gare (la conferma nei prossimi giorni), ma tra ...