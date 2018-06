Ricercatrice santarcangiolese vince borsa di studio di 20mila euro per ricerca sul Cancro : Premiare il lavoro delle giovani ricercatrici serve allora a promuovere una preziosa presenza, indispensabile al mondo della scienza. Tra le sei vincitrici dell'edizione italiana 2018 del Premio L'...

La storia del piccolo Roman e del suo rarissimo Cancro : “Solo 88 come lui al mondo” : Il piccolo Roman Hansen, un bimbo inglese di quattro mesi, sta combattendo in ospedale contro una rarissima forma di cancro. I suoi genitori hanno ricevuto qualche giorno fa la terribile diagnosi e hanno spiegato che il loro bambino dovrà affrontare almeno 9 cicli di chemioterapia.Continua a leggere

“Oggi…”. Figlio malato Santarelli - l’annuncio che commuove. La foto dall’ospedale - dove Giacomo combatte contro il Cancro - e il messaggio di Elena : Oramai da sei mesi Elena Santarelli e la sua famiglia stanno affrontando una battaglia piuttosto dura con un tumore che ha colpito il primogenito Giacomo. Una battaglia che ogni giorni li mette a dura prova. E proprio durante questo periodo così difficile, fra un ospedale e l’altro, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno avuto modo di conoscere mamme, famiglie e bimbi che lottano per vivere. Così ieri sera, la ...

Le cellule corrette con la tecnica CRISPR potrebbero causare il Cancro : ...Il pianeta fantasma forse non c'è Il test che dice quando la chemio si può evitare New Horizons viaggia veloce nella Fascia di Kuiper Perché è meglio struccare gli occhi tutte le sere Home - SCIENZA -...

Neonato di 3 mesi affetto da Cancro rarissimo - solo 88 persone ne hanno sofferto : Il nostro mondo è stato capovolto'. Giorno dopo giorno lo stato di salute del bambino è andato a peggiorare: 'Qualcosa non andava e ho iniziato a mettere in discussione tutto. Roman stava sudando e ...

Il tuffo nudista da record - 2500 donne in mare senza veli per la ricerca contro il Cancro : Il tuffo nudista da record, 2500 donne in mare senza veli per la ricerca contro il cancro Erano in tutto 2500 le donne che si sono tuffate in mare completamente nude per battere il precedente record ma soprattutto per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Tra di loro oltre la metà hanno avuto […] L'articolo Il tuffo nudista da record, 2500 donne in mare senza veli per la ricerca contro il cancro proviene da NewsGo.

Fondazione Gemelli Irccs entra in network Alleanza contro il Cancro : Roma, 12 giu. , askanews, La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è entrata a far parte di Alleanza contro il cancro , ACC, , la rete di ricerca oncologica nazionale italiana. ...

Abbiamo scoperto come funziona un gene antiCancro : Si chiama p53 ed è il più importante gene nella prevenzione del cancro, tanto da essere stato soprannominato “il guardiano del genoma”. Tuttavia, sebbene sia conosciuto da circa 30 anni per questa sua straordinaria capacità, finora la comunità scientifica sapeva solamente che il malfunzionamento di questo gene fosse responsabile della metà di tutti i tumori, ma non era ancora riuscita a svelare il meccanismo con il quale riuscisse a bloccare lo ...

Segni e sintomi del Cancro del colon e del retto : che cosa riferire al medico per una diagnosi precoce : Negli stadi iniziali, il carcinoma del colon-retto spesso è asintomatico. Ecco perchè è utile seguire le indicazioni e le prescrizioni del proprio medico anche in termini di prevenzione. Una diagnosi precoce, anche in assenza di sintomi, porta a una terapia più efficace, e quindi a maggiori probabilità di guarigione. Per questo è comunque importante partecipare ai programmi di screening del tumore del colon-retto con la ricerca del sangue ...

Gene che ferma il tumore/ Il P53 riesce a frenare il linfoma a cellule beta e forse anche altri tipi di Cancro : Gene che ferma il tumore, il P53 riesce a frenare il linfoma a cellule beta e forse anche altri tipi di cancro. La scoperta grazie al Walter and Eliza Hall Institute di Melbourne.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 07:00:00 GMT)