Campionato Italiano Trial Outdoor | tre vittorie per i Talenti Azzurri FMI a Santa Fiora

Canottaggio : al via il Campionato Italiano Assoluto COOP : 16-30 giugno: 15 giorni di agonismo per i protagonisti del Canottaggio azzurro In quindici giorni, iniziando dal 16 giugno, prima giornata del Campionato Italiano Assoluto COOP, e arrivando al 30 giugno, ultimo giorno di gare dei Giochi del Mediterraneo 2018, la nazionale olimpica e paralimpica è super impegnata sia con le maglie sociali e sia indossando quella azzurra. Si parte, quindi, questo week end da Varese dove, sul campo di regata ...