Campionato Italiano di Sitting Volley | nel weekend a Pisa si assegnano gli scudetti

(Di giovedì 14 giugno 2018) Questosi disputa ildiÈ tutto pronto aper le finali deidiche questo week end (16-17 giugno) assegneranno il titolo tricolore maschile e quello femminile. L’evento, in programma al Centro Sportivo Dream (Via Giuseppe Gioacchino Belli 24), si strutturerà in due giornate: sabato 16 giugno si svolgeranno le semifinali, mentre domenica 17 giugno le finali. A contendersi il titolo maschile saranno Up– Fonte Roma Eur (ore 14) e Pallavolo Missaglia – Scuola di Pallavolo Fermana (ore 15.30). Nel torneo femminile, invece, scenderanno in campo: Nola città dei gigli – Punta allo zero Parma (ore 14) e Dream– Sport Academy 360 ASD (ore 15.30). Sempre sabato alle ore 18 andranno in scena le due finali 3°-4° posto. Il momento clou si vivrà domenica con le finalissime ...