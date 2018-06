Camion di trasporto cavalli sbanda sull’autostrada A6 | quattro animali morti nello

Camion di trasporto cavalli sbanda in autostrada - quattro animali morti nello schianto : Nell'impatto è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenineti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere