Calendario Giochi del Mediterraneo 2018 | date | programma | orari e tv Che spettacolo a

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario delle partite dell’Italia. Le avversarie degli azzurri : L’Italia del Calcio sarà impegnata ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia, in un girone a tre la cui vincente andrà direttamente in semifinale. Gli azzurri cercano la vittoria che manda dal 1997, ma negli ultimi anni sono comunque arrivate due medaglie d’argento, nel 2001 e nel 2009, quest’ultima in ...