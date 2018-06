Calciomercato | Juve su Golovin | “ora penso a Mondiali”

Calciomercato - Juventus : visite mediche per Favilli. Chievo in pole per il prestito : Una prima parte di stagione super con la maglia dell'Ascoli: 5 gol in 12 partite di campionato in Serie B, tre nelle due gare di Coppa Italia disputate. Poi la rottura del legamento crociato del ...

CANCELO ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato - il portoghese polemico "allontana" i bianconeri? : CANCELO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, il terzino portoghese sottolinea che si aspettava di più dall'Inter e che ora vuole giocare la Champions League. Per lui probabile lo sbarco a Torino?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato - parla Cancelo : “l’Inter mi ha deluso! Io voglio la Juve? Non sanno fare il loro lavoro…” : Joao Cancelo sta accendendo il Calciomercato italiano, il terzino portoghese potrebbe finire alla Juventus dopo l’annata nerazzurra Joao Cancelo è uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Il calciatore portoghese ha sì un contratto col Valencia, ma difficilmente rimarrà in Spagna al termine della sessione estiva. “Ho un contratto, finché non ho una proposta ufficiale e concreta non posso dire nulla. Finora, non mi è arrivato ...

Cancelo alla Juventus? / Calciomercato - il terzino : "Mi aspettavo di più dall'Inter - ora voglio..." : Cancelo alla Juventus? Calciomercato, il terzino portoghese sottolinea che si aspettava di più dall'Inter e che ora vuole giocare la Champions League. Per lui probabile lo sbarco a Torino?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:12:00 GMT)

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson a un passo dal West Ham. Leicester-Juve : trattativa per Sturaro : Affare a un passo dalla conclusione: Felipe Anderson sarà - salvo clamorosi dietrofront - un giocatore del West Ham. Il brasiliano della Lazio cambierà dunque maglia dopo cinque stagioni in ...

Calciomercato - la sentenza di Luciano Moggi : 'Milinkovic-Savic è della Juve' : Milinkovic-Savic alla Juventus? Luciano Moggi è certo che l'affare sia già in dirittura d'arrivo con la Lazio pronta a cedere il suo gioiello Luciano Moggi è tornato a parlare e, come sempre, non è ...

Calciomercato - la sentenza di Luciano Moggi : “Milinkovic-Savic è della Juve” : Milinkovic-Savic alla Juventus? Luciano Moggi è certo che l’affare sia già in dirittura d’arrivo con la Lazio pronta a cedere il suo gioiello Luciano Moggi è tornato a parlare e, come sempre, non è stato banale nelle sue esternazioni. Una breve frase, ma significativa, postata sul suo account Twitter questa mattina. Una sorta di aggiornamento di Calciomercato per i suoi follower assetati di notizie: “Per Milinkovic-Savic il ...

Calciomercato Juventus - aumenta la fiducia per Cancelo : La Juventus si avvicina a Joao Cancelo. Cresce infatti all'interno della società bianconera la fiducia in un esito positivo della trattativa: l'affare non è stato ancora definito, né ci sono accordi ...

Calciomercato Juventus - Allegri scatenato : il portiere titolare - lo scambio Higuain-Icardi ed il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul fronte mercato, i bianconeri sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in un collegamento in diretta con gli studi di Tiki-Taka: “la panchina del Real? Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. ...

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia la cessione di Higuain : addio al Pipita : Calciomercato Juventus – Ormai pochissimi dubbi sull’addio alla Juventus da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain, si sta per interrompere il matrimonio del Pipita con i colori bianconeri, esperienza sicuramente positiva per l’argentino che però si aspettava di poter vincere la Champions, alla base del divorzio anche il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore a Sky ...

Calciomercato - Valencia in Italia : tratta Cancelo con la Juve e Zaza col Sassuolo : Il Valencia è a Milano. E l'asse di mercato che lo lega alla Serie A è più caldo che mai. La dirigenza del club andaluso è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì in Italia, per incontrare due club ...

MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - Marotta : "Higuain ceduto solo se lui vuole andar via" : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:57:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative. La Juve non molla Cancelo : La Roma chiude per Justin Kluivert dall'Ajax e l'Inter insiste per Radja Nainggolan. Si muovono Lazio e Parma

MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - il capitano dei nerazzurri discute del rinnovo con l'Inter : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:48:00 GMT)