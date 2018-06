Calciomercato | Griezmann non va al Barcellona e annuncia | “resto all’Atletico”

Calciomercato - Griezmann resta all'Atletico Madrid : Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid, la storia continua. Nonostante il lungo corteggiamento del Barcellona, l'attaccante francese ha deciso di rimanere in maglia rojiblanca. Ad annunciare la ...

Calciomercato Atletico Madrid : Griezmann annuncia il suo futuro : L’attaccante della Francia e dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann, ambito dal Barcellona, ha annunciato che giovedì sera svelerà in un una conferenza stampa la decisione sul suo futuro. “Siete tutti un po’ stanchi dei commenti che dicono che me ne vado o che rimango… La verità è ciò che dirò ora”, dice Griezmann in un video pubblicato sull’account Twitter del canale Cero di Movistar+ su cui annuncerà ...

Calciomercato - Griezmann spiazza tutti : 'Non svelerò oggi il mio futuro' : La sua conferenza stampa era attesissima, ma tutti coloro i quali speravano di conoscere con certezza i dettagli sul futuro di Antoine Griezmann sono rimasti delusi. Nonostante nei giorni scorsi l'...

Calciomercato - Griezmann : “futuro? Chiarirò entro sabato” : Il futuro di Antoine Griezmann si conoscerà ”prima di Francia-Australia”: a dirlo è lo stesso attaccante francese dal ritiro dei Bleus. “In Spagna alcuni dicono che io resto all’Atletico, altri che io vada via e io lo dirò prima della gara d’esordio della Francia sabato contro l’Australia, c’è ancora tempo dunque” ha detto intervistato dalla trasmissione ‘Telefoot’ il giocatore ...

Calciomercato - Griezmann : 'Futuro? C'è tempo'. Ma Messi lo chiama al Barcellona : La Coppa del Mondo per la Francia inizia sabato contro l'Australia, c'è ancora tempo dunque", le parole dell'attaccante dell'Atletico Madrid che lascia così aperte tutte le ipotesi in merito al suo ...

Calciomercato - Barcellona scatenato : idea Salah come alternativa a Griezmann : Gli occhi del Barcellona su Mohamed Salah. L’egiziano, grande protagonista della stagione a suon di gol e magie con il Liverpool, potrebbe diventare nei piani di mercato blaugrana l’alternativa a Antoine Griezmann, il loro obiettivo numero uno. Secondo ‘As’, l’ex giocatore della Roma sarebbe già stato proposto al Barça dal suo entourage e ci sarebbero già stati degli incontri tra le due parti per sondare il terreno. ...

Calciomercato Atletico Madrid - dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...

Calciomercato Barcellona - contatti proibiti con Griezmann : rischio blocco mercato? : "Deciderò entro 14 giorni", dunque prima del Mondiale, poi il futuro di Griezmann sarà chiaro a tutti. Gli indizi ci sono, e sono anche tanti, tutti a spingere il francese verso il Barcellona di Messi.

Calciomercato - Barcellona scatenato : aspetta Griezmann e punta Eriksen : Antoine Griezmann confessa che, prima dei Mondiali in Russia, ai quali si appresta a partecipare con la Nazionale francese, prenderà una decisione sul futuro. Intanto, il Barcellona – club al quale l’attaccante francese dell’Atletico Madrid è stato più volte accostato – si guarda intorno: secondo Don Balon, nell’agenda degli emissari del club catalano ci sono lo juventino Miralem Pjanic – ma questa non è una ...

Calciomercato - effetto domino in attacco : ecco il futuro di Griezmann e Aguero : Si avvicina la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool ma intanto si pensa anche al mercato con un incredibile valzer di attaccanti. Novità dalla stampa spagnola ed in particolar modo sul futuro di Griezmann, secondo Catalunya Radio, il 1 luglio il Barcellona pagherà la clausola da 100 milioni di euro. La decisione dopo che lo stesso Barcellona, secondo quanto riferisce El Pais, avrebbe avuto garanzie di non andare incontro ad ...