Calciomercato Atletico Madrid | Griezmann annuncia il suo futuro

Calciomercato : Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid [CIFRE e DETTAGLI] : Thomas Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid sul mercato estivo. Il club ‘colchonero’, secondo quanto scrive L’Equipe, ha trovato l’accordo con il Monaco e con il giocatore per il trasferimento da Montecarlo in Spagna. L’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Lemar era a un passo dal Liverpool nel mercato di gennaio: il suo cartellino viene valutato intorno ai 65 milioni. Nell’ultima ...

Calciomercato Milan - sirene spagnole per Suso : l'Atletico punta l'esterno rossonero : Secondo la stampa iberica i 'Colchoneros' sarebbero intenzionati a rinforzarsi con l'esterno ex Liverpool che ha una clausola di 40 milioni. Se partisse le alternative sarebbero Depay e Callejon. ...

Calciomercato : il Milan rischia di perdere Suso - forte interessamento dell’Atletico Madrid : L’Atletico Madrid si muove per Suso. Tra l’attaccante del Milan, protagonista di una brillante stagione con i rossoneri e i Colchoneros ci sarebbero stati già i primi contatti: lo riportano ‘Cadena Ser’ e ‘As’. Un interesse, quello del club di Liga, accolto con favore dal giocatore che ha offerte anche da altri campionati. La partenza dello spagnolo, scrivono i media, potrebbe essere condizionata soprattutto ...

Calciomercato Milan - allarme spagnolo per Suso : l’Atletico Madrid intenzionato a pagare la clausola : Il Milan rischia di perdere Suso, l’Atletico Madrid infatti è intenzionato a pagare la clausola di risoluzione che ammonta a 38 milioni di euro Il mercato del Milan sul fronte delle entrate resta bloccato in attesa della sentenza dell’Uefa, per quanto riguarda le uscite invece qualcosa di concreto inizia a muoversi. L’Atletico Madrid è fortemente interessato a Suso secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, a tal punto ...

Calciomercato Atletico Madrid - dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...

Calciomercato Milan - Suso vicino all'Atletico Madrid : il possibile sostituto Video : In questa sessione di Calciomercato estivo il Milan potrebbe perdere alcuni top player. Donnarumma è to da vari club europei, come per esempio il Liverpool. Il club inglese, infatti, sta cercando un sostituto a Karius, portiere che è stato davvero disastroso nella finale di Champions League contro il Real Madrid e che ha praticamente la carriera a rischio. Su Donnarumma, comunque, è molto forte anche l'interesse del Manchester United, che ...

Calciomercato : l’Atletico Madrid pensa ad Aguero per l’attacco : In attesa di conoscere gli sviluppi dell’affaire Griezmann, l’Atletico Madrid pensa a Sergio Aguero per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca’ segnalando l’interesse da parte del tecnico dei vincitori dell’ultima Europa League, Diego Simeone, che in alternativa sta pensando ad Angel Di Maria. A pesare sulla decisione del ...

Calciomercato Sassuolo - l'Atletico Madrid su Lirola : Sassuolo - Domani, salvo sorprese, il patron Squinzi farà il summit con l'ad Carnevali per impostare la prossima stagione. Poi toccherà al congedo sempre più probabile del ds Angelozzi , con l'...

Calciomercato - l'Atletico punta Cavani : ... uno degli affari più importanti della prossima sessione estiva potrebbe concludersi a breve e coinvolgerebbe tre grandi club e due degli attaccanti più forti al mondo. Dalla Spagna arriva infatti la ...