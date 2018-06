Calciomercato | assalto al Palermo | Sampdoria e Bologna tentano il colpo

Calciomercato Atalanta - assalto a Duvan Zapata : la Samp ha individuato l’eventuale sostituto : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua la ricerca ad un attaccante da regalare al tecnico Gasperini, nelle ultime ore importante mossa, nel mirino è finito il calciatore della Sampdoria Duvan Zapata. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ dopo i tentennamenti di Defrel è diventato il colombiano il calciatore in pole per l’attacco dell’Atalanta, la valutazione fatta dalla Sampdoria si aggira sui ...

LIVE Calciomercato - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : domenica 10 giugno. Real Madrid all’assalto di Milinkovic-Savic : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI SABATO 9 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. domenica 10 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Seguiremo minuto per minuto di tutte le trattative in corso e gli affari conclusi dei club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore. Con l’avvicinarsi dei Mondiali in Russia tutti i ...

Calciomercato Fiorentina - assalto alla Roma : occhi su El Shaarawy : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è stata grande protagonista nella seconda parte di stagione, i viola hanno lottato fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, in particolar modo importanti novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Fiorentina avrebbe chiesto alla Roma l’attaccante El Shaarawy, per il momento i ...

Calciomercato Napoli - dopo Verdi assalto a Politano : Napoli - Aurelio De Laurentiis freme nell'attesa di consegnare a Carlo Ancelotti il primo rinforzo. Il nome è quello di Simone Verd i, il 25enne pavese che il Napoli ha acquistato dal Bologna per 20 ...

Calciomercato Juventus - arrivano conferme : assalto al Milan - i nomi in entrata ed uscita per i bianconeri : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, bianconeri sempre più attivi con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da regalare al tecnico Massimiliano Allegri. Qualche mese fa su CalcioWeb vi avevamo parlato di Romagnoli come possibile profilo per la Juventus, adesso arrivano conferme, può essere una soluzione visto il probabile addio di Benatia, seguito da soprattutto dal Marsiglia ma ...

Calciomercato - il Parma tenta l’assalto ad un centravanti da 100 gol in Serie A : Parma alle prese con le prime mosse di Calciomercato per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico D’Aversa per la prossima annata Il Parma, dall’alto del suo blasone, non intende fare la comparsa nel prossimo campionato di Serie A. Il club neopromosso vuole rafforzare a dovere la rosa in modo da vendere cara la pelle nella prossima corsa salvezza. Nelle ultime ore sta circolando una prima idea di Calciomercato ...

Calciomercato Napoli - portiere e centrocampista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...

Calciomercato Fiorentina - assalto a Meret frenato dal prezzo : FIRENZE - In casa Fiorentina tiene banco la questione portiere. Restano i dubbi relativi a Sportiello , legati soprattutto ai milioni necessari per il suo riscatto: più o meno cinque. Intanto si ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti guarda in casa Torino : pronto l’assalto ai granata : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina il presidente De Laurentiis è al lavoro per accontentare l’ex Bayern Monaco in ogni richiesta. Una situazione delicata da risolvere sarà quella relativa alla scelta del nuovo portiere dopo l’addio di Reina, sembrava ad un passo Rui Patricio ma dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti le strategie ...

Allegri vara la “nuova Juventus” grazie al Calciomercato : un colpo per ruolo per l’assalto alla Champions [FOTO] : La nuova Juventus sta prendendo pian piano forma, dopo il summit di calciomercato tra Allegri e Marotta adesso si passa all’azione per i colpi da mettere a segno La Juventus ha concluso l’ennesimo anno da assoluta padrona del calcio italiano. Coppa Italia e campionato in carniere per i bianconeri, che però sono rimasti ancora una volta a bocca asciutta in Europa. Allegri e soci hanno più volte rivelato in tutta sincerità che ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...

Calciomercato Juventus - ecco il nuovo 11 di Allegri : 4 colpi ed una cessione eccellente in attacco - la squadra per tentare l’assalto al Triplete [FOTO] : La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano Allegri, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, ...

Calciomercato Napoli/ News - assalto per Jorginho : gli azzurri chiedono 60 milioni (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, assalto per Jorginho da parte del Manchester City. Gli azzurri per lasciarlo partire però chiedono sessanta milioni di euro subito. (oggi, 20 maggio 2018)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:57:00 GMT)