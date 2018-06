Brasileirao | Flamengo capolista pareggia 1-1 col San Paolo

Brasileirao - Sport Recife mette pressione a capolista Flamengo : Un gol dalla lunga distanza realizzato dal centrocampista Fellipe Bastos nel 1′ della ripresa regala il successo allo Sport Recife contro l’Atletico Paranaense nel decimo turno del Brasileirao. Con questo successo la formazione rossonera, 18 punti in classifica, mette pressione alla capolista Flamengo che ha ora 2 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice ma che può nuovamente allungare questa notte in caso di vittoria contro ...

Brasileirao - Sport Recife mette pressione a capolista Flamengo : Un gol dalla lunga distanza realizzato dal centrocampista Fellipe Bastos nel 1′ della ripresa regala il successo allo Sport Recife contro l’Atletico Paranaense nel decimo turno del Brasileirao. Con questo successo la formazione rossonera, 18 punti in classifica, mette pressione alla capolista Flamengo che ha ora 2 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice ma che può nuovamente allungare questa notte in caso di vittoria contro ...

Brasileirao - Flamengo batte Corinthians e resta saldamente in vetta : Il Flamengo prosegue la sua corsa in vetta al Brasileirao grazie al successo per 1-0 al Maracanà contro il Corinthians, a decidere il match disputato a Rio de Janeiro la rete di Felipe Vizeu al 34′. In classifica la formazione rossonera sale a 20 punti, 4 in più del terzetto composto da Cruzeiro, Gremio e San Paolo. Vince anche il Santos, 16 punti, che travolge 5-2 il Vitoria grazie a una tripletta del 17enne Rodrygo. Bene anche il Gremio, ...

Brasileirao - Flamengo capolista batte 2-0 Bahia : Miglior attacco del campionato con 15 gol in 8 partite, il Flamengo continua la sua corsa in vetta al Brasileirao, battendo 2-0 il Bahia al Maracanà grazie alle reti realizzate da Diego e Paqueta nel primo tempo. La classifica vede ora la formazione di Rio de Janeiro in testa con 17 punti, due in più del San Paolo, vincitore ieri 3-2 sul Botafogo, a 14 il Corinthians che ha battuto 1-0 l’America MG grazie alla rete di Jadson al 50′. ...