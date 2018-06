Boxe | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia Cappai | Manfredonia

oasport

(Di giovedì 14 giugno 2018) L’Italia vorrà essere assoluta protagonista nellaaidelche si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri voleranno in Catalogna per cercare di fare incetta di medaglie, schiereremo alcuni dei nostri migliori elementi proprio per rimpinguare il bottino e confermarci come i padroni del Mare Nostrum. Manuelpunta in alto tra i 49kg, Salvatore Cavallaro ha già vinto il bronzo agli ultimi Europei e ora vuole scalare un ulteriore gradino, Guido Viannllo vuole fare la differenza tra i supermassimi, Valentinosta cercando di tornare quello di un paio di stagioni fa. Attenzione poi ad Aziz Mouhiidine fresco Campione d’Europa tra gli U22 e a Francesco Iozia, bronzo di categoria. Di seguito tutti gli azzurriper idel. Manuel Fabrizio(49kg) Salvatore ...