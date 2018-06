Borsa : Milano apre a -0 - 49% : ANSA, - Milano, 14 GIU - Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,49% a 22.106 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano migliore Europa con banche : ANSA, - Milano, 13 GIU - La Borsa di Milano , +0,4%, , miglior listino in Europa, archivia la seduta all'insegna della fiducia con le banche in terreno positivo che aspettano indicazioni sulla fine ...

Borsa - Milano chiude in positivo (in attesa della Bce) : (Alliance News) - Milano termina la seduta infrasettimanale in positivo, mentre si attendono in serata le decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve e, domani a metà giornata, l'esito della riunione di giugno...

Borsa : Europa cauta in attesa banche centrali - Milano sale - +0 - 44% - con St e Ferrari : ... secondo gli analisti la Federal Reserve alzera' i tassi di 25 punti base a un range tra l'1,75 e il 2%, un'azione attesa e gia' scontata dai mercati, e rivedra' le stime sull'economia. L'attenzione ...

Borsa Milano cresce dopo asta Btp - +0 - 8% : ANSA, - Milano, 13 GIU - Si amplia il rialzo di Piazza Affari: avvicinandosi a metà giornata, dopo l'asta Btp con tassi in deciso aumento, l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, confermando Milano quale ...

Borsa Milano positiva e migliore d'Europa con banche - giù Italgas : Bene anche UNICREDIT , +1,84%, , ** Italgas cede 1,05% dopo l'annuncio del pianoindustriale al 2024 pagando lo scotto di una politica didividendi meno generosa nel lungo periodo. ** Ben comprata ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news - Piazza Affari : riunione Fed - rialzo dei tassi di interesse? (13 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda OGGI. riunione FED, rialzo dei tassi di interesse? Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 04:41:00 GMT)

Borsa : europee deboli in attesa banche centrali - Milano +0 - 15% : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Chiusura debole per le piazze finanziarie europee in attesa delle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell’accordo siglato tra Donald Trump e Kim Jong-un che prevede, tra l’altro, la denuclearizzazione del Nord della Corea. Parigi termina la giornata in calo dello 0,38%, Londra perde lo 0,43%, Francoforte invariata sul ...

Borsa Milano tiene - bene Fineco : ANSA, - Milano, 12 GIU - Dopo la corsa di lunedì, Piazza Affari sembrava voler confermare il rimbalzo con crescite in corso della giornata anche superiori al punto percentuale ma sul finale il ritorno ...

Borsa Milano chiude in lieve rialzo - mercato incerto - stabili... : La BORSA ieri è salita di oltre il 3%, di gran lunga lamigliore tra le piazze europee, sulle dichiarazioni del ministrodell'Economia del nuovo governo italiano, Giovanni Tria, che harassicurato il ...

Borsa Milano lieve rialzo - mercato incerto - guarda Bce - governo : La BORSA ieri è salita di oltre il 3% di gran lunga lamigliore tra le piazze europee, sulle dichiarazioni del ministrodell'Economia del nuovo governo italiano, Giovanni Tria, che harassicurato il ...

Borsa Milano passa in negativo - correggono banche : La BORSA ieri è salita di oltre il 3%, di gran lunga lamigliore tra le piazze europee, sulle dichiarazioni del ministrodell'Economia del nuovo governo italiano, Giovanni Tria, che harassicurato il ...

Borsa - Milano prosegue in lieve rialzo +0 - 21% e spread cala a 229 : Roma, 12 giu. , askanews, Continuano a moderarsi le tensioni sull'Italia, con la Borsa di Milano che dopo il forte rimbalzo di ieri mantiene una dinamica moderatamente positiva, mentre i tassi di ...