Borsa | Europa in calo dopo la Fed e ora occhi sulla Bce | Milano -0 | 4%

Borsa : Europa apre in calo - Londra -0 - 5% : ANSA, - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee aprono in calo. Parigi segna un -0,59% con il Cac 40 a 5.420 punti. Francoforte registra un -0,66% con il Dax a 12.806 punti. Londra è a -0,50% con il Ftse ...

Borsa : Milano migliore Europa con banche : ANSA, - Milano, 13 GIU - La Borsa di Milano , +0,4%, , miglior listino in Europa, archivia la seduta all'insegna della fiducia con le banche in terreno positivo che aspettano indicazioni sulla fine ...

Borsa : Europa cauta in attesa banche centrali - Milano sale - +0 - 44% - con St e Ferrari : ... secondo gli analisti la Federal Reserve alzera' i tassi di 25 punti base a un range tra l'1,75 e il 2%, un'azione attesa e gia' scontata dai mercati, e rivedra' le stime sull'economia. L'attenzione ...

Borsa MILANO positiva e migliore d'Europa con banche - giù Italgas : Bene anche UNICREDIT , +1,84%, , ** Italgas cede 1,05% dopo l'annuncio del pianoindustriale al 2024 pagando lo scotto di una politica didividendi meno generosa nel lungo periodo. ** Ben comprata ...

Borsa MILANO positiva - banche in linea con Europa dopo balzo ieri : Piazza Affari apre positiva dopo il balzo di ieri sulle dichiarazioni del ministro dell'Economia del nuovo governo italiano, che ha rassicurato il mercato sulla volontà di rimanere nell'euro e di tenere i conti pubblici sotto controllo.

Borsa - Europa chiude bene - Londra +0 - 7% : ANSA, - MILANO, 11 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti positivi: Londra ha concluso la seduta in rialzo dello 0,7%, Francoforte in aumento dello 0,6% e Parigi dello 0,4%. NI

Le banche fanno volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Borsa : Europa sale trainata da Milano : ANSA, - Milano, 11 GIU - I mercati azionari europei si avvicinano alla chiusura tutti in crescita trainati da Milano e, parzialmente, da Madrid: Francoforte e Parigi salgono dello 0,4%, Londra dello 0,...

Spread - il differenziale Btp-Bund in calo sotto i 240 punti. Borsa italiana la migliore d’Europa con le banche : La differenza di rendimento (Spread) tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è scesa lunedì intorno ai 240 punti dopo la chiusura a 268 di venerdì sera, quando lo Spread si era allargato rispetto ai giorni precedenti. Il rendimento del titolo decennale è sceso sotto il 2,9%. Positivo anche il fronte azionario, con Piazza Affari miglior listino europeo: sfiora il 2 per cento grazie al traino delle banche a partire da Unicredit, Intesa ed Mps. ...

Borsa : Europa cresce dopo Wall street - Milano corre. spread giù : I mercati azionari europei restano tendenzialmente positivi dopo l'avvio cauto di Wall street: Francoforte e Parigi si muovono poco sopra la parità, Londra sale di mezzo punto percentuale, mentre ...

Borsa : Milano balza del 2% con Btp e banche - positivo resto Europa : A Milano, dove le prime dichiarazioni del ministro dell'Economia Tria sulla permanenza dell'Italia nella moneta unica e sulla volonta' di ridurre il debito hanno contribuito ad allentare la tensione, ...

Borsa : Europa avanza spinta da Milano : Milano, 11 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte da Piazza Affari , +2,1%, . Sembrano ormai archiviati i timori per i dazi importi dagli Usa su alluminio e acciaio e per la riunione della ...

Borsa : Europa avanza - non spaventa Bce : ANSA, - MILANO, 11 GIU - Le Borse europee avanzano in terreno positivo ed archiviano le tensioni dovute alle divisioni emerse dal G7, in modo particolare per la vicenda dei dazi imposti dagli Stati ...

Borsa - Milano la peggiore d'Europa : FTSE Mib chiude in rosso : (Alliance News) - Ha chiuso in calo, così come ha trascorso tutta l'ultima giornata di scambi della settimana, il principale indice di Piazza Affari, con solo una manciata di titoli esente da cali al...