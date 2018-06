optimaitalia

: Boomdabash presenta Barracuda, 15 anni di carriera in un mare pieno di squali: instore tour e concerti estivi - OptiMagazine : Boomdabash presenta Barracuda, 15 anni di carriera in un mare pieno di squali: instore tour e concerti estivi -

(Di giovedì 14 giugno 2018), il nuovo album in uscita domani, venerdì 15 giugno. Il titolorichiama il pesceche si muove tra l'essere molto leale e spietato allo stesso tempo.Ilincarna in modo perfetto il percorso die la band stessa spiega il motivo: "Tutte le volte cheha voluto raggiungere un obiettivo lo ha sempre fatto con lealtà e umiltà, senza ledere nessuno, ma quando c'è stata l'occasione di mostrare i denti lo abbiamo fatto".è un disco molto sudato e molto sofferto, la lavorazione è durata duea fronte dei tradizionali 7/8 mesi. Nell'intenzione del gruppo c'era la volontà di creare un prodotto più maturo con tante collaborazioni. Su 12 tracce, 6 sono featuring. Tra queste il singolo che lancia il progetto, Non ti dico no, con Loredana Bertè, una collaborazione particolare ed inattesa per ...