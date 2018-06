huffingtonpost

: RT @AndreaMarcucci: IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BONAFEDE VENGA A SPIEGARCI IN PARLAMENTO Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casel… - FFiamengo : RT @AndreaMarcucci: IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BONAFEDE VENGA A SPIEGARCI IN PARLAMENTO Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casel… - pdnetwork : RT @AndreaMarcucci: IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BONAFEDE VENGA A SPIEGARCI IN PARLAMENTO Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casel… - MPenikas : HuffPost: 'Bonafede venga al più presto in aula per chiarire'. Il Pd chiede la convocazione del ministro della Giu… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) "Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casellati, a nome del gruppo Pd, di convocare inal piùil ministro della giustizia Alfonso, a seguito degli inquietanti sviluppi del caso che riguardo lo stadio di Roma e l'ascesa del manager Luca Lanzalone". Lo rende noto il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci."Siamo ostinatamente garantisti- sottolinea Marcucci- vogliamo dare al Guardasigilli l'opportunità diin Parlamento i contorni di una vicenda che appare torbida e che lo riguardano in prima persona. Il ministro della Giustizia non può convivere con queste macchie: meglio chesubito inla sua posizione e le sue relazioni"."Non commento indagini in corso", aveva detto ai giornalisti il ministro della Giustizia Alfonsoai chi gliva un giudizio sull'inchiesta legata allo stadio della Roma. ...