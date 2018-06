Bologna | Inzaghi ha chiesto due milanisti | le ultime di calciomercato

Bologna - Inzaghi è pronto : 'Non vedo l'ora di incontrare Simone' : Filippo Inzaghi è pronto . La serie A mancata col Venezia la ritrova a Bologna e il nuovo tecnico rossoblù si presenta alla stampa lanciando la sfida al fratello Simone: 'Spero di giocarci contro alla ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Non vedo l'ora di sfidare Simone» : Bologna - Dopo la firma sul contratto biennale , scatta il momento della presentazione di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore del Bologna : 'Sarò contento a fine stagione se la mia società sarà ...

Bologna - Pippo Inzaghi si presenta ai nuovi tifosi : entusiasmo alle stelle : Pippo Inzaghi al settimo cielo per la sua nuova esperienza in quel di Bologna, il tecnico è stato presentato oggi a stampa e tifosi Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico lascerà il Venezia dopo una splendida cavalcata dalla Lega Pro ai playoff di Serie B ed ora si appresta a tornare in Serie A, dove in passato ha già allenato quand’era a capo del Milan. Il neo tecnico bolognese, ha parlato oggi in conferenza ...

Inzaghi è il nuovo tecnico del Bologna : biennale da 600.000 euro a stagione : L'ormai ex allenatore del Venezia è passato ufficialmente ai rossublu al posto di Roberto Donadoni. Per lui un contratto di due stagioni. L'articolo Inzaghi è il nuovo tecnico del Bologna: biennale da 600.000 euro a stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

