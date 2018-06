Bocce | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia Azzurri per una vagonata di

oasport

(Di giovedì 14 giugno 2018) L'Italia vanta una grande tradizione nellee vorrà confermarsi ai massimi livelli anche in occasione deidelin programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Glipossono puntare alle medaglie in tutte le competizioni: tiro a volo, petanque e raffa, al maschile e al femminile, non conoscono segreti per la nostra compagine che ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza. Di seguito tutti idell'Italia diper idel: Alessio Cocciolo Simone Mana Alfonso Nanni Stefano Pegoraro Valentina Petulicchio Jessica Rattenni Diego Rizzi Serena Traversa Caterina Venturini (foto Feder)