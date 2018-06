Birra | la bevono 8 italiani su 10 | il 70% ama le speciali

meteoweb.eu

: Birra, in 10 anni crescita del 34%. Ma tedeschi (e spagnoli) bevono il triplo - Corriere : Birra, in 10 anni crescita del 34%. Ma tedeschi (e spagnoli) bevono il triplo - TerlizziGerardo : RT @Corriere: Birra, in 10 anni crescita del 34%. Ma tedeschi (e spagnoli) bevono il triplo - MicBorrillo : RT @Corriere: Birra, in 10 anni crescita del 34%. Ma tedeschi (e spagnoli) bevono il triplo -

(Di giovedì 14 giugno 2018) In Italia sono cresciuti i consumatori dima anche la voglia di esplorare nuovi gusti al di là di quelli tradizionali. Come rileva una ricerca Doxa realizzata per l’OsservatorioMoretti (campione di 1.000 adulti) negli ultimi 10 anni la base dei consumatori die’ cresciuta del 34%, oggisu 10, erano 6 su 10 nel 2008, mentre resta sostanzialmente invariato il consumo pro capite, 30 litri allora e 31 oggi, molto al di sotto della media europea. Ormai il 70% deglibeve anche birre, e cioè tutto l’universo di sapori, profumi, colori e ingredienti (dalle Ale alle Blanche, dalle Bock alle IPA e cosi’ via) che va oltre la classicachiara. Il 77% degli intervistati da Doxa si dichiara favorevole (o molto favorevole) alle sperimentazioni di nuovi ingredienti e sapori nella, mentre solo il 15% ...