Bimba di 13 mesi affetta da SEU | i consigli e le raccomandazioni per evitare il contagio

Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi : Bobo Vieri papà di una Bimba : Costanza Caracciolo è incinta, già arrivata al quinto mese. Costanza Caracciolo, la compagna di Bobo Vieri è al quinto mese di gravidanza, ma la coppia non ha ancora...

Gaza : la Bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri” - sulla morte di Layla indagine penale : Gaza: la bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri”, sulla morte di Layla indagine penale La autorità palestinesi della Striscia di Gaza hanno ordinato una inchiesta sul caso della bimba giunta cadavere in ospedale dopo gli scontri con gli israeliani in cui hanno perso al vita oltre cento persone. I genitori avevano sostenuto che […] L'articolo Gaza: la bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri”, sulla morte di Layla indagine penale ...

Bimba di 18 mesi mastica barretta di hashish trovata in casa - arrestato il padre : Nei guai madre e padre incensurati. In un momento di distrazione dei genitori la piccola ha aperto un cofanetto con dentro una barretta di hashish e l'ha morsa. Dopo 24 ore in osservazione è stata dichiarata fuori pericolo ma dovrà trascorrere qualche altro giorno ricoverata. Denunciata a piede libero la madre.Continua a leggere

DIMENTICA FIGLIA IN AUTO/ Morta Bimba di 7 mesi : ma la colpa non è del padre : A San Piero a Grado , PI, un padre, andando al lavoro, ha chiuso la FIGLIA di 7 mesi in AUTO. Per la piccola non c'è stato nulla da fare.

