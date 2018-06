Billy Bob Thornton | «Ecco perché io e Angelina Jolie non stiamo più insieme»

vanityfair

: @FlorAbierta2 @estremecernos Serà.... - Billy_bob_dylan : @FlorAbierta2 @estremecernos Serà.... - datasisteminet : Mai amato la serie tv tranne due o tre eccezioni. Dexter, una su jack lo squartatore e a volte i soprano's. Ma ora… - CateSavi : Ci sono Martin Freeman e Billy Bob Thornton, è basato su una storia vera ma non sono in Minnesota. #WhiskeyTangoFoxtrot -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Chi non ricorda la collana con l’ampollina di sangue cheBobsfoggiavanoal tempi del loro amore? A 15 anni dal divorzio (i due sono stati sposati dal 2000 al 2003) l’attore torna sull’argomento, rivelando qualche retroscena su quel ciondolo. «Molte delle cose che all’epoca sono state dette su di noi erano esagerate. Non era così folle come la gente ha scritto», ha rivelatonel corso dell’ultimo episodio di The Hfpa in Conversation insistendo proprio sul particolare di quel sangue (poche gocce in realtà), estratte alla buona con una penna sotto un’unghia. «Era una cosa semplice, ma quando la notizia è uscita sui giornali sembrava che stessimo indossando un secchio di sangue intorno al nostro collo». I rapporti tra i due sono rimasti ottimi. «Angie è ancora una mia cara amica, è una grande persona e ha ...