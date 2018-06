Bianca Atzei Torna in radio con “Risparmio un sogno” Vuoi scommettere?

VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e ospiti ultima puntata : Simona Ventura - Iva Zanicchi e Bianca Atzei : VUOI SCOMMETTERE? torna in onda oggi, giovedì 14 giugno, con l'ultima puntata: Simona Ventura, Bianca Atzei, Iva Zanicchi, Nino Formicola, Alvin e Vittorio Brumotti tra gli ospiti.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:05:00 GMT)

In arrivo il nuovo singolo di Bianca Atzei a firma Ultimo : annunciato il rilascio di Risparmio un sogno : Il nuovo singolo di Bianca Atzei sta per arrivare. Il titolo scelto è Risparmio un sogno e porta la firma di Ultimo, vincitore dell'ultima edizione di Sanremo - Sezione Nuove Proposte - con il brano Il ballo delle incertezze. Si tratta di un ritorno in radio per l'artista di origini sarde, che già aveva dato l'assalto alla rotazione radiofonica con Fire on Ice, che è stata resa colonna sonora degli ISU Worldwide Figure Skating Championships ...

Bianca Atzei - su Instagram rivela il suo vero amore. Frecciatina a Max Biaggi : Bianca Atzei ha mostrato finalmente chi è il suo vero amore, almeno il più spontaneo che non la deluderà mai. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un selfie in un ristorante dove è in compagnia di Mela, la sua adorata cagnolina. E così commenta: “Non serve per forza parlarsi… basta capirsi e amarsi”. Quasi a dire che se l’amore è sincero non serve fare troppi giri di parole, basta uno sguardo per capirsi e volersi ...

A casa di Bianca Atzei : Vi siete mai chiesti com’è la casa di un personaggio famoso? Gli arredi, lo stile, il gusto. E com’è un vip nell’intimita` di casa sua? Magari mentre cucina o gioca con il suo cane. La nuova rubrica AcasaDi risponde proprio a questa curiosità. LEGGI ANCHEA casa di Filippa Lagerbäck (e Daniele Bossari) Ci intrufoliamo dentro le case di conduttori televisivi, attrici, cantanti e sportivi per farveli conoscere sotto una nuova veste, più casalinga e ...

Bianca Atzei - all’Isola dei Famosi sognava la pizza. Altro che Max Biaggi : Bianca Atzei tornata dall’Isola dei Famosi sta vivendo un momento magico. Il 15 giugno esce il nuovo singolo, Risparmio un sogno, il suo tour sta avendo un grande successo, è innamorata di Jonathan. E soprattutto il dolore per Max Biaggi è un lontano ricordo. E tutto questo perché, ha spiegato la cantante, “Oggi sono una persona che sta crescendo”. Inutile negare però che la love story con l’ex campione di MotoGp ...

Bianca Atzei rivela : «Sull'Isola dei Famosi sognavo una pizza margherita» : 'Il 15 giugno esce il mio nuovo brano 'Risparmio un sognò, scritto da Ultimo, ma che ho sentito subito mio, per la musica e per le parole, perché oggi sono una persona che sta crescendo'. Lo ha detto ...

Bianca Atzei ho una protesi al cuore : Bianca Atzei, in un’intervista al “Quotidiano nazionale” racconta quel drammatico intervento cui venne sottoposta tre anni e mezzo fa, all’epoca della sua prima partecipazione a Sanremo. Bianca si sottopose ad un intervento, e adesso ha una protesi al cuore. «Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia: mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ricoverarono d’urgenza, ho rischiato molto». «Non ne parlo molto per non attirare ...

Bianca ATZEI/ Dall’operazione al cuore all’amore : “ho rischiato molto. Jonathan? Sono single” : BIANCA ATZEI torna a parlare della delicata operazione al cuore subita tre anni fa: la cantante commenta le voci sul flirt con Jonathan smentendo tutto.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:18:00 GMT)

Bianca Atzei : «Ho una protesi al cuore». L'intervento dopo la diagnosi (sbagliata) di stress : «Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia: mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ricoverarono d?urgenza, ho rischiato molto». Si era già capito alcuni...

Bianca Atzei : "Vivo con una protesi al cuore. Avevo la tachicardia - credevano fosse stress. Non voglio pietismo" : "Non ne parlo molto per non attirare facile pietismo". Per la prima volta, in un'intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale, Banca Atzei parla per la prima volta di un'operazione subita al cuore. La cantante aveva accennato all'accaduto durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, e al giornale ha dato ulteriori dettagli. "Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia", ricorda, "Mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ...

Bianca Atzei : "Ho una protesi al cuore" : Tra i due ci sarebbe solo un'amicizia ma il mondo del gossip aveva avanzato l'ipotesi che potesse esserci dell'altro . Di certo i due naufraghi sono molto vicini dopo l'esperienza sull'Isola. L'...

Bianca Atzei svela : “Ho una protesi al cuore” : “Ho una protesi al cuore”: Bianca Atzei torna a parlare dell’operazione d’urgenza subita tre anni fa, di cui si era parlato per la prima volta durante l’Isola dei Famosi. Mentre la cantante era in Honduras, fra lacrime e tradimenti, sua madre l’aveva difesa dalle critiche e l’aveva incitata ad andare avanti dimenticando quel dramma. A quanto pare infatti l’intervento subito da Bianca Atzei non è ...

Bianca Atzei/ Archivia la storia con Jonathan Kashanian : pensa ancora a Max Biaggi? (Matrix Chiambretti) : Bianca Atzei, la cantante romana torna in televisione dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi: pensa ancora al suo ex fidanzato il motociclista Max Biaggi? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Bianca Atzei e Jonathan ''si baciano'' / Video - seguiti dai paparazzi decidono di farlo davanti a loro! : Bianca Atzei e Jonathan ''si baciano'', Video: seguiti dai paparazzi decidono di ''farlo'' davanti a loro. Il gossip del momento viene smentito ancora una volta dai diretti interessati. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:20:00 GMT)