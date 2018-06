Berlino | Vienna e Roma contro l' immigrazione illegale

L'Unione è ormai in agonia : dall'asse con Berlino e Vienna nasce un nuovo equilibrio : L'Europa è morta, viva l'Europa. Il lato positivo nella vicenda Acquarius è quello d'evidenziare lo stato pre-agonico di un'Unione così divisa da non saper trovare un'intesa neppure su una barca con ...

L'Italia ai ferri corti con la Francia scopre l'asse con Berlino e Vienna. Di cosa si tratta : Parigi tenta di gettare acqua sul fuoco, ma restano le tensioni con l'Italia per il caso Aquarius dopo che ieri l'Eliseo ha definito "cinica e irresponsabile" la politica del governo Conte e il portavoce di En Marche, l'ha addirittura liquidata come "vomitevole". Conte annulla il viaggio, dopo Tria e le parole di Salvini Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato il suo incontro ...

'Asse' tra Roma-Vienna-Berlino contro l'immigrazione illegale - Ue divisa : Per la cancelliera tedesca Angela Merkel, già criticata in patria per la sua politica d'asilo considerata troppo generosa, quest'annuncio costituisce un duro colpo …