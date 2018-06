Berdini | Lo Stadio? Spero non si faccia più

romadailynews

: Paolo Berdini: 'L'inchiesta sullo Stadio peggio di Mafia Capitale' - HuffPostItalia : Paolo Berdini: 'L'inchiesta sullo Stadio peggio di Mafia Capitale' - fmazzoni7 : RT @F_prod_42: @Sisifo1900 @fmazzoni7 @virginiaraggi @OfficialASRoma (..) fu fatto per consenso elettorale: 'Me lo spiegò il vicesindaco Lu… - infoitinterno : Caos Stadio Roma, Berdini: “Spero non si faccia più, Tor di Valle non ha alcun requisito urbano” -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Roma – “che non sipiù”. Non usa mezzi termini Paolo, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, intervistato da Radio Uno sulla vicenda dellodella società giallorossa. “Io criticavo molto fortemente il luogo dove si voleva fare lo-ha detto-. Eche a questo punto non sipiù, perché non ha alcun requisito urbano. Non e’ la più indicata per il futuro della città”. E ancora: “Io prendevo esempio da città del mondo da Manchester a Parigi, dalla piccola Udine fino alla nostra Torino. Li’ siamo nel deserto e forse Roma, che ha la periferia più estesa del mondo, non doveva ampliare ulteriormente le occasioni di periferia”. L'articolo: Lonon sipiù proviene da RomaDailyNews.