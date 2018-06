Benji e Fede | Elodie e Fedez tra gli ospiti dei Giochi Senza Barriere con Bebe Vio e i

Federico Rossi di Benji e Fede attacca Andrea Damante? La frecciatina al suo percorso : “L’importante è finire a fare il dj” : Federico Rossi di Benji e Fede attacca Andrea Damante via Instagram? Il cantante del duo più apprezzato e seguito della rete ha pubblicato un video ironico attraverso il proprio canale, in cui esprime la propria opinione su come spesso alcune star della tv arrivino al successo tramite programmi televisivi come Uomini e Donne o Grande Fratello. Una instagram story in particolare non è passata inosservata ai fan e ai followers di Federico, che ...

Prezzi dei biglietti per Benji e Fede a Roma e Milano a novembre - con Siamo Solo Noise nei palazzetti : Benji e Fede a Roma e Milano a novembre per due concerti speciali del tour 2018. Benji e Fede si esibiranno nei palazzetti dello sport: sono attesi per il 16 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e per il 25 novembre al Palalottomatica di Roma per due tappe speciali della tournée per la presentazione dell'album Siamo Solo Noise. Terzo album di inediti del duo modenese, Siamo Solo Noise è stato rilasciato con Warner Music. Dal disco ...

Benji & Fede tornano in Sicilia : Benji & Fede tornano in Sicilia e il 24 luglio saranno protagonisti di una serata magica al Teatro Antico di

Wind Music Awards 2018 - diretta | Benji & Fede - Moscow Mule : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

Moscow Mule di Benji e Fede ai WMA - tormentone estivo dal platino Siamo solo noise : Benji e Fede ai WMA presentano il nuovo singolo estivo, Moscow Mule. Su Rai1 dall'Arena di Verona, Benji e Fede sono tra gli ospiti della nuova edizione dei Wind Music Awards, i premi della musica sponsorizzati da Wind. Live sul palco dell'Arena di Verona, Benjamin Mascolo e Federico Rossi cantano dal vivo Moscow Mule, il frizzante e gioioso brano estivo ispirato ad uno dei drink alcolici che il duo preferisce, appunto il Moscow Mule. La ...

Benji e Fede alla Partita del Cuore - dall’incidente con Jack Savoretti al gol di Fede per la Nazionale Cantanti (video) : Benji e Fede alla Partita del Cuore protagonisti dell'incontro benefico allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: mercoledì 30 maggio si è disputata la ventisettesima edizione della Partita del Cuore, tra Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso. Il duo più amato dalle nuove generazioni è sceso in campo sin dai primi minuti della Partita: Benji in porta, mentre Fede all'attacco insieme a Moreno. A due minuti dall'inizio della Partita, però, ...

La Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti il 30 maggio in tv : in campo anche Riki - Ermal Meta e Benji e Fede : Questa sera su Rai Uno la Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti contro i Campioni del Sorriso: il tradizionale evento sportivo andrà in onda mercoledì 30 maggio dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La ventisettesima edizione della Partita del Cuore, quest'anno, è totalmente dedicata a Fabrizio Frizzi, conduttore Rai scomparso a marzo. Infatti, il ricavato dalla Partita di questa sera a Genova sarà devoluto all'Airc, associazione ...

Stash e Ligabue al Collisioni Festival con Benji e Fede - Lorenzo Fragola e molti altri : il programma degli incontri : Ligabue al Collisioni, il Festival Agrirock in programma a fine giugno. Il rocker di Correggio è il vincitore del Premio speciale cinema di Collisioni che verrà consegnato sabato 30 giugno. L'annuncio del premio arriva insieme all'elenco dei primi incontri confermati. Oltre ai concerti, infatti, Collisioni propone una serie di incontri con cantanti, musicisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, al Collisioni per ...

Moscow Mule di Benji e Fede - testo e significato : il brano richiama le tipiche atmosfere estive : testo e significato di Moscow Mule, il nuovo singolo di Benji e Fede in radio da venerdì 11 maggio. Si tratta del terzo brano estratto da Siamo solo noise, l’ultimo album di inediti del due beniamini delle teenagers italiane rilasciato lo scorso 2 marzo. In attesa del loro Tour estivo, Benji e Fede tornano in radio con un nuovo singolo Moscow Mule è il titolo del nuovo singolo di Benji e Fede che tornano così in rotazione radiofonica con ...