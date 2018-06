Belen Rodriguez smentisce ‘Chi’ | intervista mai rilasciata

Belen Rodriguez/ Balalaika - Dalla Russia col pallone - anche lei nel cast : d’estate pure Tu si que vales : Belen Rodriguez smentisce la rivalità con Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi mentre Fabrizio Corona e Stefano De Martino si scambiano abbracci e sorrisi al Pitti di Firenze.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:20:00 GMT)

Belen Rodriguez a Blogo : "Pausa con Iannone? Non parlo più della mia vita privata". E nega di aver rilasciato dichiarazioni a Chi : Belen Rodriguez venerdì sera su Canale 5 debutterà in Balalaika, il programma di intrattenimento calcistico legato ai Mondiali in Russia, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione di Diego Abantantuono, del Mago Forrest e della Gialappa's Band. Ecco il seguito dell'intervista di Blogo ieri pubblicata su TvBlog. Belen Rodriguez a Blogo: "Balalaika varietà. Sapevo da mesi ...

GOSSIP/ Belen Rodriguez ammette : 'Io e Andrea siamo in pausa - ci farà bene' : Belen Rodriguez ha chiesto ad Andrea Iannone una pausa di riflessione: questo GOSSIP, che ha impazzato per settimane sul web e sui giornali, ha trovato conferma nelle dichiarazioni della showgirl che 'Chi' ha reso pubbliche mercoledì 13 giugno. In un'intervista esclusiva che ha rilasciato al giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, l'argentina ha ammesso di aver messo in 'stand-by' la sua storia d'amore per pensare solo al lavoro e al ...

Belen Rodriguez a Blogo : "Balalaika varietà. Sapevo da mesi di esserci - la sfida con la Marcuzzi inventata dai giornalisti" : Debutta domani sera su Canale 5 Balalaika - Dalla Russia col pallone, il programma di intrattenimento calcistico legato ai Mondiali, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino insieme a Belen Rodriguez e con la partecipazione di Diego Abantantuono, del Mago Forrest e della Gialappa's Band. Blogo ha intervistato la showgirl argentina al debutto in una trasmissione di impronta calcistica:Nel programma si parlerà delle partite, ma l'ambiente ...

Belen Rodriguez su Stefano De Martino : “Ci vogliamo bene” : Stefano De Martino: Belen Rodriguez torna a parlare di lui. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie che da sempre ha fatto sognare gli utenti del web e non solo. Ogni qual volta che i due compaiono insieme sulle pagine delle riviste, il pubblico si illude che tra loro sia di nuovo scoppiato l’amore, ma spesso dimentica che i due hanno avuto un bambino ed è normale che continuino a frequentarsi. --Ci vogliamo bene, c’è ...

Belen Rodriguez : "Andrea Iannone? Ci siamo presi una pausa. Con Stefano De Martino grande affetto" : Belen Rodriguez, questa settimana, è stata immortalata dal settimanale Chi, in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino, fuori dalla propria abitazione. E' il segno tangibile che tra i genitori del piccolo Santiago sia finalmente tornato il sereno ed il giusto equilibrio per la crescita del figlioletto. Guai a parlare, però, di 'ritorno di fiamma' come chiarito dalla stessa showgirl argentina al magazine diretto da Alfonso ...