Belen | la frase sull' ex Stefano De Martino che fa disperare Iannone

Belen e Andrea si sono lasciati/ Tutto vero? I primi cenni di crisi da una frase della Rodriguez : Belen Rodriguez conferma l'addio ad Andrea Iannone? Su Instagram, la showgirl argentina pubblica dei video che cancellerebbero tutti i dubbi sui rumors.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:50:00 GMT)

Una frase infelice di Belen contro la Hunziker fa il giro del web - news : Belen Rodríguez ha commesso un ennesimo scivolone. La showgirl argentina ultimamente non riesce a convivere serenamente con i continui inseguimenti dei fotografi; dimostrando il suo disappunto in diverse occasioni. La fama di Belen Rodríguez spinge i paparazzi a seguirla ovunque in cerca di scoop. Ultimamente in uno scatto d'ira nei confronti dei fotografi la showgirl aveva esclamato: 'Morirete poveri' e ciò aveva suscitato molte polemiche sul ...

Belen e la frase sulla Hunziker : 'Va in depressione se non vede i paparazzi'. Poi chiede scusa : Belen Rodriguez pubblica una stories su Instagram per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. 'Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle, perché in preda ...