Bce verso la fine del Qe | ecco cosa accadrà dopo Guida alle mosse che oggi annuncerà

Bce verso la chiusura del Quantitative easing. Quali rischi per l'Italia? : Tra gli addetti ai lavori si inizia quindi a discutere della conseguenze della chiusura del programma di acquisti dell'istituto di Francoforte sull'economia italiana, in particolare sui Btp. 30 ...

Borse europee verso un avvio in leggero rialzo nel Bce Day : Le principali Borse europee e Piazza Affari dovrebbero aprire la seduta odierna in leggero rialzo, in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla riunione della Banca centrale europea. L'istituto ...