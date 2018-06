: +++ Bce, tassi invariati, piano Draghi ridotto a settembre a 15 miliardi, termina a dicembre +++ - alexbarbera : +++ Bce, tassi invariati, piano Draghi ridotto a settembre a 15 miliardi, termina a dicembre +++ - TgLa7 : #Bce: lascia tassi invariati, in linea con attese - giusyrus : RT @RaiNews: Il direttivo della Bce ha lasciato invariati i suoi tassi d'interesse principali. A fine anno stop a Quantitative Easing ? htt… -

In linea con le attese del mercato, la Banca centrale europea ha lasciatod'interesse.Resta fermo allo 0% il principale, a 0,25% quelli marginali, a -0,40% quello sui depositi Inoltre Bce ridurrà gli acquisti di titoli attraverso il Qe,Quantitative Easyng, a 15 mld al mese da ottobre fino a, per poi portarli a zero da gennaio in poi. Il capitale dei bond acquistati che arrivano a scadenza saranno reinvestiti ancora a lungo, assicura Bce.(Di giovedì 14 giugno 2018)