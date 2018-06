Bce | tassi fermi Draghi | «Da gennaio stop ad acquisti di titoli Euro irreversibile»

Bce - Draghi : “Stop a Quantitative Easing da dicembre”/ Ultime notizie : tassi fermi - Spread in altalena : Bce, Draghi: “Stop a Quantitative Easing da dicembre”. Le Ultime notizie: tassi di interesse fermi per almeno un anno, Spread in altalena dopo l'annuncio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Bce - la svolta di Draghi su Qe Tassi sui mutui - prestiti e risparmi Ecco come gestire il portafoglio : Cosa cambia per gli investitori e per chi deve chiedere un mutuo o un prestito dopo l’annuncio dato da Mario Draghi che la Bce interromperà a fine anno il suo quantitative easing (QE) e con esso gli acquisti di bond europei sul mercato? Per ora poco o nulla, ma lo scenario sembra poter favorire le borse (in vista di maggiore inflazione e crescita degli utili), mentre l’euro perde quota sul dollaro, dato che i Tassi europei non ...

Euro sotto 1 - 17 dlr dopo Bce su tassi : ANSA, - ROMA, 14 GIU - Scivolone dell'Euro sotto la soglia 1,17 dollari dopo che la Bce ha segnalato che i tassi resteranno al minimo storico fino all'estate del 2019 e che il Qe terminerà a fine 2018.

Bce - Draghi : tassi invariati almeno fino all'estate 2019 : Tagliate le stime di crescita dell'economia per il 2018, al 2,1% dal 2,4%, mentre per il 2019 si prevede sempre un +1,9% e per il 2020 al +1,7%, esattamente come indicato a marzo . Tra i rischi ...

Bce - fine Qe a dicembre. Tassi d'interesse invariati per un anno : Mario Draghi: deciso dopo "un'attenta valutazione dei progressi fatti", la cui conclusione è che l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo è "sostanziale" Draghi dice addio al Quantitative ...

Bce : tassi fermi almeno fino a estate 2019 - Draghi glissa domanda su rialzo prima scadenza mandato : "Non abbiamo discusso su quando alzare i tassi". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. La riunione della Bce si è tenuta ...

Bce - Draghi : tassi invariati almeno fino all'estate 2019 : Tagliate le stime di crescita dell'economia per il 2018, al 2,1% dal 2,4%, mentre per il 2019 si prevede sempre un +1,9% e per il 2020 al +1,7%, esattamente come indicato a marzo . Tra i rischi ...

Bce : addio Qe a dicembre - tassi fermi fino estate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Bce lascia i tassi invariati per un anno. Ridotto il piano Draghi a 15 miliardi al mese da ottobre - stop a dicembre : Il direttivo della Bce, che oggi si è riunito a Riga, ha deciso di ridurre il Quantitative easing (Qe) a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi ridurlo a zero a partire da gennaio 2019. Il Qe fino a settembre resterà agli attuali livelli di 30 miliardi al mese. ...

Bce : il Qe si dimezza a 15 miliardi da ottobre e termina a dicembre. Tassi fermi per almeno un anno : Fine del quantitative easing a dicembre. Costo del denaro a zero almeno fino all'estate del 2019. La Banca centrale europea apre una nuova fase della politica monetaria. L'euro scivola sotto 1,18 ...

Bce lascia i tassi fermi. Acquisti asset caleranno a 15 miliardi di euro : Teleborsa, - Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale europea, almeno per ora , con tassi di interesse confermati a zero ed Acquisti asset che si potrebbero ridurre a partire da ...

Bce : stop Qe a dicembre e tassi a zero almeno fino a estate 2019 : Roma, 14 giu. , askanews, La Bce ha annunciato un futuro cambio di rotta della politica monetaria, verso la normalizzazione ma con modalità molto prudenti e graduali. Innanzitutto ha delineato quella ...

Bce : ?il Qe si dimezza a 15 miliardi da ottobre e termina a dicembre. Tassi fermi per almeno un anno : Fine del quantitative easing a dicembre. Tassi fermi almeno fino all’estate del 2019. La Banca centrale europea apre una nuova fase della politica monetaria...

Bce lascia i tassi fermi. Acquisti asset caleranno a 15 miliardi di euro : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale europea, almeno per ora , con tassi di interesse confermati a zero ed Acquisti asset che si potrebbero ridurre a partire da settembre 2018. ...