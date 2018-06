Bce | tassi fermi almeno fino a estate 2019 | Draghi glissa domanda su rialzo prima

La Bce lascia i tassi invariati - ma da ottobre riduce il Quantitative easing :

La Bce lascia i tassi invariati per un anno. Ridotto il piano Draghi a 15 miliardi al mese da ottobre - stop a dicembre : Il direttivo della Bce, che oggi si è riunito a Riga, ha deciso di ridurre il Quantitative easing (Qe) a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi ridurlo a zero a partire da gennaio 2019. Il Qe fino a settembre resterà agli attuali livelli di 30 miliardi al mese. ...

BofA : rialzo tassi Bce non prima del settembre 2019 : La spiegazione data da BofA è semplice: gli ultimi dati macro non esaltanti e soprattutto le crescenti incertezze sia sul fronte della politica italiana , e in un certo senso anche spagnola, fino ad ...