BCE lascia i tassi fermi Acquisti asset caleranno a 15 miliardi di euro

La BCE lascia i tassi invariati. Ridotto il Qe a 15 miliardi al mese da ottobre - stop a dicembre : Il direttivo della Bce, che oggi si è riunito a Riga, ha deciso di ridurre il Quantitative easing (Qe) a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi ridurlo a zero a partire da gennaio 2019. Il Qe fino a settembre resterà agli attuali livelli di 30 miliardi al mese . ...

"L'Italia rischia di dover lasciare l'euro". Il capo dell'Ifo Fuest chiede alla BCE di verificare "se comprare bond italiani" : Nel contratto di governo della Lega e del Movimento 5 Stelle è contenuto un forte rischio per gli italiani: il Paese potrebbe finire in una crisi del debito senza precedenti, che alla fine renderebbe di fatto inevitabile la sua uscita dall'euro. L' alla rme arriva da Clemens Fuest , presidente dell'istituto economico Ifo di Monaco, un osservatorio da sempre severo sul Sudeuropa, ritenuto punto di riferimento nel paese di Angela Merkel. Ed ...

BCE conferma tassi a zero e lascia la porta aperta a proroga Qe : Roma, 26 apr. , askanews, tassi di interesse sempre inchiodati ai minimi storici nell'area euro, dove la Bce ha conferma to tutti i livelli di riferimento sul costo del danaro. Il tasso sulle ...

BCE lascia tassi invariati - non cambiano linee guida del Quantitative Easing : La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. I tassi, spiega Eurotower, "rimarranno a lungo a livelli attuali"Il direttivo della Bce non cambia la forward guidance, le indicazioni strategiche per il futuro, indicate lo scorso 8 marzo. L'istituto ...