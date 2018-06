Bce | l' annuncio di Draghi | Stop al Qe da dicembre

ilgiornale

(Di giovedì 14 giugno 2018) Adesso Francoforte fissa la data in cui finirà il Quantitative Easing:2018. L'EuroTower dunque annuncia la fine del piano di acquisto dei titoli che era stato attivato dalla Banca Centrale Europea nel 2015. E di fatto la Bce ha decisio di ridurre gli acquisti dei titoli da ottobre e fino aa 15 miliardi di euro. Poi gli acquisti verranno azzerati a partire da gennaio 2019.Ed è la stessa EuroTower a spiegare come verrà articolato il piano di riduzione del Qe: "Il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di2018", si lege in una nota della Banca Centrale dopo una riunione che si è tenuta a Riga. Dopo questolo spread è andato a 235,3 punti base. Per il momento restano invece fermi i tassi di interesse. Quello principale rimane fermo allo zero per cento, quello per i prestiti marginali invece va allo ...