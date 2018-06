Bce | la svolta di Draghi su Qe Tassi sui mutui | prestiti e risparmi Ecco come gestire il

affaritaliani

(Di giovedì 14 giugno 2018) Cosa cambia per gli investitori e per chi deve chiedere un mutuo o un prestito dopo l’annuncio dato da Marioche la Bce interromperà a fine anno il suo quantitative easing (QE) e con esso gli acquisti di bond europei sul mercato? Per ora poco o nulla, ma lo scenario sembra poter favorire le borse (in vista di maggiore inflazione e crescita degli utili), mentre l’euro perde quota sul dollaro, dato che ieuropei non saliranno almeno per 12 mesi, mentre quelli americani stanno già salendo e dovrebbero continuare a farlo con cadenza quasi trimestrale. Nessuna reazione per ora da Euribor e IRS,di riferimento per ia tasso variabile e fisso Segui su affaritaliani.it